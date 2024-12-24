Diyabet Sensörü Sgk Kapsamına Alındı. - Son Dakika
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Diyabet Sensörü Sgk Kapsamına Alındı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Tip-1 diyabet hastası çocuklar için başlattığı “Diyabet Sensörü Destek Programı”, Türkiye genelinde etkili oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ailelerin uzun süredir talep ettiği sensörlü glikoz izlem cihazlarını geri ödeme kapsamına aldı. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, "Bu bizi son derece mutlu etti. Çünkü diyabet sensörünü Türkiye’de yerel yönetimlerde ilk uygulayan belediye bizdik, örnek bir projemizdi ve ödül almış bir projemizdi" dedi.

24.12.2024 13:03  Güncelleme: 13:12
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Tip-1 diyabet hastası çocuklar için başlattığı "Diyabet Sensörü Destek Programı", Türkiye genelinde etkili oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ailelerin uzun süredir talep ettiği sensörlü glikoz izlem cihazlarını geri ödeme kapsamına aldı. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, "Bu bizi son derece mutlu etti. Çünkü diyabet sensörünü Türkiye'de yerel yönetimlerde ilk uygulayan belediye bizdik, örnek bir projemizdi ve ödül almış bir projemizdi" dedi.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Tip-1 diyabet hastası öğrencilerin eğitim yaşamını desteklemek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla 2024-2025 eğitim-öğretim yılında "Diyabet Sensörü Destek Programı"nı başlattı. Proje kapsamında Türkiye'de ilk defa LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler, kandaki glikoz seviyesini her beş dakikada bir ölçerek uyumlu cihazlara aktaran diyabet sensörleriyle buluşturuldu. Sensörler sayesinde, hipo ve hiperglisemi riskler azaltılarak hem öğrencilerin hem de ailelerinin diyabetle ilgili yaşam stresi önemli ölçüde hafifletildi.

ABB'nin bu projesi, uzun süredir aileler tarafından talep edilen sensörlü glikoz izlem cihazlarının devlet tarafından desteklenmesini sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, cihazların artık SGK geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

Mustafa Ünsal: "Bu müjdeyi bütün vatandaşlarımızla, Tip-1 diyabetli hasta çocuklarımızla birlikte bu mutluluğu yaşıyoruz"

Yaşanan gelişmeden duydukları mutluluğu ifade eden ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, "ABB olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek amacıyla 2024 yılı Mayıs ayında Tip-1 diyabet hastası olan çocuklarımıza liseye geçiş ve üniversiteye giriş sınavları döneminde diyabet sensörü ve okuyucusu dağıtımı işlemini yapmıştık. Diyabet sensörü ve okuyucularını Sosyal Güvenlik Kurumu ödemiyordu. 9 Aralık'ta merkezi hükümet tarafından yapılan açıklamada, bu sensörleri ödeyeceğini, ödeme planı içerisine koyulacağını ifade ettiler. Bu bizi son derece mutlu etti. Çünkü diyabet sensörünü Türkiye'de yerel yönetimlerde ilk uygulayan belediye bizdik, örnek bir projemizdi ve ödül almış bir projemizdi. Bu haberle birlikte, bu müjdeyi bütün vatandaşlarımızla, Tip-1 diyabetli hasta çocuklarımızla birlikte bu mutluluğu yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Diyabet Sensörü Sgk Kapsamına Alındı.
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyabet Sensörü Sgk Kapsamına Alındı. - Son Dakika

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