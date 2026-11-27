Akyurt'ta Diyanet İşleri Başkanlığınca "2026 Saha Buluşmaları Programı" gerçekleştirildi.

Akyurt Müftülüğü toplantı salonunda düzenlenen program, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek ile Strateji Geliştirme Başkanlığı Plan ve Programlar Daire Başkanı Kadir Taha Dalmış katılımıyla yapıldı.

Programda İlçe Müftüsü Adem Yıldız tarafından Akyurt'ta yürütülen din hizmetlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra daire personeli, vaizler, manevi danışmanlar, Kur'an kursu öğreticileri, imam hatipler ve müezzinlerin istek ve talepleri dinlenerek, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi.

Ardından Merkez Kur'an Kursu Hasan Hamdi Altıntepe Konferans Salonu'nda din görevlilerinin katılımıyla program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı İyişenyürek, Plan ve Programlar Daire Başkanı Dalmış ve Akyurt İlçe Müftüsü Adem Yıldız katılımcılara hitap etti.

Merkez ve taşra teşkilatları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, sahadaki tecrübe ve beklentilerin paylaşılması amacıyla gerçekleştirilen program, istişare ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.