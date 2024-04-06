Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerin en hayırlı olduğunu belirtti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerin en hayırlı olduğunu belirtti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TRT 1'de yayımlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın final programında yaptığı konuşmada, Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerin en hayırlı olduğunu vurguladı. Erbaş, ayrıca Kur'an'ın insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen en büyük mucize olduğunu ifade etti ve yarışmaya katılan tüm kardeşlerini tebrik etti.

06.04.2024 01:40
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Efendimiz buyuruyor ki: 'Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.' Kur'an'ı öğrenip okuyanların yapmış olduğu yarışma da yarışmaların en hayırlısıdır çünkü onlar, 'Hayırda yarışınız.' emri celiline uyarak en hayırlı olarak Peygamber Efendimiz'in bildirmiş olduğu bu alanda yarışarak kendilerini gösterdiler. Bütün yarışmacı kardeşlerimi tebrik ediyorum." dedi.

Erbaş, TRT 1'de yayımlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın final programında yaptığı konuşmada, Hazreti Allah'ın Kur'an-ı Kerim'le ilgili Hazreti Peygamber'e "Kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik." şeklinde buyurduğunu aktardı.

İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen bu kitabın, yeryüzünde insanlığa gönderilmiş, Hazreti Muhammed'e verilen en büyük mucize olduğunu belirten Erbaş, "Efendimiz buyuruyor ki: 'Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.' Kur'an'ı öğrenip okuyanların yapmış olduğu yarışma da yarışmaların en hayırlısıdır çünkü onlar, 'Hayırda yarışınız.' emri celiline uyarak en hayırlı olarak Peygamber Efendimiz'in bildirmiş olduğu bu alanda yarışarak kendilerini gösterdiler. Bütün yarışmacı kardeşlerimi tebrik ediyorum. Dereceye girenler, girmeyenler hepsi en hayırlı yarışmanın birer üyesi olmuşlardır." diye konuştu.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının, Hazreti Allah'ın "Kur'an'ı en güzel bir şekilde, tane tane, manasına uygun bir şekilde, güzel sesle okuyunuz.' şeklinde tercüme edilen ayeti kerimesi ve "Hayırda yarışınız." emri celilesi doğrultusunda hareket ederek çeşitli kategorilerde yarışmalar düzenlediğini anlattı.

Kur'an kurslarında kız ve erkek öğrencilerle ayrı şekilde Kur'an'ı güzel okuma yarışması ve hafızlık yarışması düzenlediklerini belirten Erbaş, din görevlileri arasında da aynı yarışmaları her sene gerçekleştirdiklerini, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda bunu bütün görevlilerin huzurunda ilan ettiklerini dile getirdi.

TRT'de yıllardan beri yapılan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın çok değerli olduğunu söyleyen Erbaş, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın şahsında bütün TRT ailesini tebrik ederek, "Çok güzel bir gelenek başlattılar ve çok güzel neticeler, bereketlerle sonuçlanan güzellikler yaşıyoruz." dedi.

"Cenabıhak, bizi Kur'an'dan ve Resulü'nün sünnetinden ayırmasın"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, jüri üyelerine de teşekkür ederek, "Onların her biri, Kur'an-ı Kerim'le ilgili değerlendirmelerini yaparken esasında bir eğitim veriyorlar. Hem yarışmaya giren kardeşlerimiz bu eğitimden, onların değerlendirmelerinden istifade ediyor hem de ekranları başında milyonlarca, yıllardan beri bu yarışmaları takip eden kardeşlerimiz, hocalarımızın değerlendirmelerinden adeta eğitim olarak istifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim yarışmalarına başından beri hamilik yaptığını, himayesinde bu yarışmanın şimdiye kadar devam ettiğini belirten Erbaş, "İnşallah bundan sonra da hep devam edecektir. En hayırlı yarışmaya, en büyük ehemmiyeti siz verdiniz ve milletimiz verdi. Dolayısıyla bu, bizim için en büyük mutluluktur. Cenabıhak, hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Erbaş, Hazreti Peygamber'in bir vasiyetini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz, Veda Hutbesi'nde buyurdu ki: 'Size iki şey bıraktım, iki şeyi vasiyet ediyorum. Bu iki şeye sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız, şaşırmazsınız. Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünneti.' Kur'an olmadan Resulü'nün sünnetini anlamak mümkün değil. Resulü'nün sünneti olmadan da Kur'an'ı hakkıyla anlamak mümkün değil. Cenabıhak, bizi Kur'an'dan ve Resulü'nün sünnetinden ayırmasın. Kur'an'a ve Resulü'nün sünnetine en güzel şekilde bağlı kullarından eylesin."

Kaynak: AA

Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerin en hayırlı olduğunu belirtti - Son Dakika

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