Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Diyanet İşleri Başkanlığı Mescid-i Nebevi'nin bir şubesidir

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ülkemizdeki diyanet işlerinin idare edildiği Diyanet İşleri Başkanlığı Mescid-i Nebevi'nin bir şubesidir. Nasıl ki biz bütün hocalar olarak Peygamber Efendimizin varisiysek bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın illerimizdeki şubeleri olan müftülüklerimiz de Mescid-i Nebevi'nin bir şubesidir, bir varisidir." dedi.

Eskişehir İl Müftülüğü hizmet binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Erbaş, geçen pazartesi günü itibarıyla yaz Kur'an kurslarının açıldığını söyledi.

Türkiye'de milyonlarca çocuğun Kur'an kurslarında eğitim aldığını belirten Erbaş, "İşbirliğiyle devletimize hizmet etmemiz lazım. Hepimiz aynı amaca çalışıyoruz. Aynı amaç için yürüyoruz. İyilik olsun, kötülük olmasın. Derdimiz bu. Gençlerimiz, çocuklarımız, vatanını, milletini, devletini, bayrağını, ezanını sevsin. Kur'an kurslarımızdaki eğitimlerimizde biz bunları önceliyoruz. Ne öğreniyorlar camilerimizde? Önce sevgiyi, barışı, İslam kelimesinin 'barış' anlamına geldiğini öğreniyorlar. Sonra bir Müslüman olarak abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur." ifadelerini kullandı.

"Küçüklerini sevmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir" hadisişerifine işaret eden Erbaş, şöyle konuştu:

"İşte camilerimizde bunları öğretiyoruz çocuklarımıza. Küçüklerimizi sevelim, büyüklerimizi sayalım, yalan söylemeyelim, dürüst olalım, doğruluktan ayrılmayalım. Bunlar bizim hem Kur'ani değerlerimiz, hem peygamberi değerlerimiz hem de evrensel değerlerimiz. Evrensel değerlerimiz zaten Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor, onları öğretiyoruz. Eskişehir Müftülüğümüz gibi 81 il müftülüğümüzde, 922 ilçe müftülüğümüzde, 90 bin camimizde, 30 bin Kur'an kursumuzda milletimize bu değerleri en doğru bir şekilde nasıl ulaştırırız onun gayreti içerisindeyiz."

Açılışı yapılan binanın hayırlara vesile olmasını dileyen Erbaş, "Ülkemizdeki diyanet işlerinin idare edildiği Diyanet İşleri Başkanlığı Mescid-i Nebevi'nin bir şubesidir. Nasıl ki biz bütün hocalar olarak Peygamber Efendimizin varisiysek bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın illerimizdeki şubeleri olan müftülüklerimiz de Mescid-i Nebevi'nin bir şubesidir, bir varisidir. Bugün burada Eskişehir İl Müftülüğünün açılışını gerçekleştirerek esasında Mescid-i Nebevi'ye olan aidiyetimizi, bağlılığımızı ortaya koymuş oluyoruz." diye konuştu.

İnsanoğlunun öldükten sonra amel defterinin kapandığını ancak sadece 3 kişinin amel defterinin kapanmadığını vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bunlardan birisi ilminden istifade edilen alimler, yetiştirdiği talebeler sayesinde, yazdığı kitaplar sayesinde onun amel defteri hep açık kalır. İkincisi hayırlı evlat yetiştiren anne babalar. Onların evlatları iyilik yaptıkları sürece torunları, çocukları hep öyle devam eder, onların iyilikleri anne babalarının, dedelerinin amel defterinin de kapanmamasına vesile olur. Üçüncüsü de devlet için, millet için, vatan için hayırlı işler yapan, şu müftülük binasını yapan, cami, okul, kütüphane, köprü yapan. Bunları yapmış olan Müslümanların amel defterleri kapanmaz. Ben inanıyorum ki Eskişehir İl Müftülüğümüze, bugün Eskişehir'de yapılan açacağımız diğer camiler için gecesini gündüzüne katan Bekir Gerek hocamızın ve onun önderliğinde emeği geçen katkısı olan kardeşlerimizin amel defterleri inşallah hiç kapanmayacak. Buna inanıyoruz. Çünkü Peygamber Efendimizin müjdesidir bu, vaadidir. Allah hepsinden razı olsun."

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise mevcut il müftülük binasının eski olması nedeniyle yıkıldığını ve farklı alanlarda çalışmaya başlamasının, hizmet bütünlüğü açısından zorluklar yarattığını dile getirdi.

Bu nedenle yaklaşık 2 sene önce Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla yeni binanın temelinin atıldığını hatırlatan Aksoy, "Bu sokak Müftülük Sokak. Sokağın adı da bu ve sokağın adına yakışan da güzel bir müftülük binasına kavuşmuş oldu." diye konuştu.

Yeni binanın yapımında katkısı olan ve destek veren herkese teşekkürlerini ileten Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir bütün olarak, el ele vererek bu güzel eser ortaya çıktı ve Eskişehir'e yakışan güzel bir müftülük binasına kavuşmuş oldu. Bugün de değerli hocamız Diyanet İşleri Başkanı'mız gününü Eskişehir'e ayırarak Eskişehir'de bugün açılışı yapılacak birçok konuyu bizlerle birlikte olarak gerçekleştirecek. Ben kendisine ve heyetine de çok teşekkür ediyorum. Müftü hocamızın da 40 yıla yakın bir kamu hizmeti ve 8 yıla yakın da bir Eskişehir Müftülüğü hizmeti var. Bu süreç içerisinde çok önemli hizmetler ortaya koydu ve bugün de mesaisinin son günü. Bu son gününde böylesine emek ve hizmet verilen bir binanın hizmet binasının açılışı da oldukça anlamlı ve değerli."

Yaş haddinden emekliye ayrılacak olan Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek de yeni ve eski hizmet binaları hakkında verdiği teknik bilgilerle katılımcıları bilgilendirerek, yeni binanın yapım sürecinde emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Açılışa, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Ak Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, din görevlileri ve müftülük personeli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, konuşmaların ve okunan duaların ardından il müftülüğü hizmet binasının açılışı yapıldı.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kentteki programı kapsamında Eskişehir Valiliğini ziyaret etti, şeref defterini imzaladı.