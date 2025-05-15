Diyanet'ten Ağbaba'ya Yanıt - Son Dakika
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Diyanet'ten Ağbaba'ya Yanıt

Diyanet, Veli Ağbaba'nın iddialarının asılsız olduğunu ve yalan beyan olduğunu açıkladı.

15.05.2025 20:43
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Diyanet İşleri Başkanlığı, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Diyanet'e ait makam hizmet araçlarıyla ilgili gündeme getirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ağbaba'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Diyanet'e ait makam hizmet araçlarıyla ilgili gerçekle bağdaşmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik birtakım iddiaları gündeme getirdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Sayın Ağbaba'nın komisyonda sunduğu ve basına da yansıyan görsel, açıkça çarpıtılmış bir içeriktir. Görselde yer alan araçlar, dijital ortamda montaj programlarıyla bir araya getirilmiş olup, Başkanlığımızın envanterinde bulunan araçlarmış gibi sunulmuştur. Bu tamamen algı oluşturmaya yönelik, gerçek dışı bir kurgudur." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu görselde yer alan araçlardan yalnızca TOGG marka makam aracının Diyanet İşleri Başkanlığınca yaklaşık 2 yıldır aktif olarak kullanıldığı aktarılan açıklamada, "Bunun dışında gösterilen hiçbir araç kurumumuza ait değildir." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Sayın Ağbaba'nın, 2019 yılında Sayın Başkanımızın gerçekleştirdiği bir ziyaretinde çekilen fotoğraftaki aracı, sanki yeni alınmış farklı bir markaya ait bir araçmış gibi sunma çabası da, kamuoyunu yanıltma niyetinin açık göstergesidir. Bu görselde yer alan araç, 15 yaşında olup, 9 yıl önce Başbakanlık tarafından Başkanlığımıza ikinci el olarak tahsis edilmiştir.

Yine aynı görselde, Başkanlığımızı ve Sayın Başkanımızı yıpratmaya yönelik zaman zaman bazı kesimler tarafından da dile getirilen söz konusu araç, kiralama yöntemiyle birkaç gün kullanılmış olup, uygulamaya giren tasarruf tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 yıl önce iade edilmiştir. Şu anda Başkanlığımızın envanterinde böyle bir araç bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı beyanları ve yanıltıcı görsel kullanımı nedeniyle, CHP Malatya Milletvekili Sayın Veli Ağbaba hakkında, Başkanlığımızı ve Sayın Başkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar sebebiyle, gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milletvekili, Veli Ağbaba, Politika, Malatya, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'ten Ağbaba'ya Yanıt - Son Dakika

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