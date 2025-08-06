Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetinde

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2165'inci gününde devam ediyor.

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, evladına kavuşmadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

Eylemlerine kararlıkla devam edeceklerini dile getiren Üçdağ, "6 yıldır burada evlat mücadelesini sürdürüyoruz. 11 yıldır evladımdan ayrıyım. Evladıma hasret kaldım. Evladımın özlemini çekiyorum. Burada uzun süredir evlatlarını bekleyen aileler var. Oğlum seni çok özledim. Gel artık bu hasretlik bitsin. Gel evine, burada güzel bir hayat seni bekliyor." diye konuştu.

Üçdağ, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Güzide Demir de evladı için 6 yıldır sürdürdüğü eyleminde kararlı olduğunu belirtti.

10 yıldır evladından ayrı olduğunu aktaran Demir, "Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Oğlumu bana versinler. Oğlum, az da olsa benimle konuş. Seni çok özlemişim oğlum. Oğlum, gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Gel teslim ol, gel sevinelim." dedi.