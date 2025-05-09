Diyarbakır Anneleri Umutlu

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Diyarbakır anneleri, PKK'nın silah bırakmasını bekleyerek çocuklarına kavuşmayı umuyor.

09.05.2025 17:03
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Diyarbakır anneleri, PKK'nın silah bırakmasıyla çocuklarına kavuşmayı umut ediyor

Ailelerden Süleyman Aydın:

"PKK'nın silah bırakması evlatlarımızın geri dönmesi demektir"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren aileler, PKK'nın kongre sonucunu açıklamasından sonra çocuklarına kavuşmayı bekliyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2 bin 76 gündür aralıksız devam ediyor. Aileler, "Terörsüz Türkiye" süreci devam ederken, PKK'nın 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği kongrenin sonucunun açıklanması bekleniyor. Aileler, PKK'nın sonucu açıklamasıyla evlatlarına kavuşmayı umut ediyor.

Oğlu Özkan Aydın'ın için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli'nin başlattığı 'Terörsüz Türkiye sürecine Diyarbakır anne ve babaları olarak sonuna kadar destek verdiklerini söyledi. Aydın, "Terör örgütü PKK'nın silah bırakması evlatlarımızın geri dönmesi demektir. Terör örgütü PKK'nın feshedilmesi, evlatlarımızın evine geri dönmesi demektir. Hepimiz için büyük bir umut oldu. Bir kez daha Diyarbakır anne ve babaları olarak Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeli'ye çok çok teşekkür ediyoruz, kendilerine minnettarız. Gerçekten ülkemiz için büyük bir mücadele veriyorlar. Terör örgütü PKK'da bence artık bir karar versinler silahlarını gömsünler ve bizi evlatlarımıza bir an önce kavuştursunlar. Hepimiz burada umutluyuz ve sonuna kadar biz de burada mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz" dedi.

Kızı Fadime Levent için Kütahya'dan gelip oturma eylemini sürdüren Hatice Levent, kızını almadan gitmeyeceğini vurguladı. Levent, "Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli'ye gösterdikleri cabadan dolayı çok teşekkür ederiz. Allah, razı olsun. İnşallah biz evlatlarımıza kavuşuruz, yakın zamanda yüzümüz güler. O umutla yaşıyoruz, inşallah sonumuz hayır olur" ifadelerini kullandı.

Aziz Demir'in annesi Güzide Demir ise, 6 yıldır bu mücadeleye devam ettiklerini dile getirerek, "Çocuklarımız gelmeyene kadar biz buradan kalkmayacağız. İnşallah bir barış olur çocuklarımız gelir biz de seviniriz eve gideriz" şeklinde konuştu.

Yavuz Çakmak'ın annesi Sevgi Çakmak da, bu süreçten mutlu olduklarını belirtip, "Terörsüz Türkiye, sayesinde inşallah çocuklarımız geri gelecek. Umutluyuz, Allah; Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli'den razı olsun" dedi.

Kocaeli'nden gelen Eren Yalçın'ın annesi Fadime Aksu, "Barış sürecinde inşallah çocuklarımıza kavuşuruz. Bütün anne ve babalar olarak umutla bekliyoruz. Silahlar bırakılıyor inşallah çocuklarımız da bırakırlar herkes anne ve babasına kavuşur biz de mutlu oluruz" şeklinde konuştu.

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu ise, oğlu için her gün çadırın yolu tuttuğunu söyledi. Uslu, "Allah'ın izniyle, devletimiz gücüyle biz hep buradayız, vazgeçmeyeceğiz, hep geleceğiz. Diyorlar PKK toplanmış silah bırakacaklar. İnşallah bırakacaklar ve bu barış olacak. Biz çok umutluyuz inşallah o günü de göreceğiz çocuklarımız da gelecek burada sevinçli evimize döneceğiz. Anneler günü, bayramımız o zaman olacak" dedi.

382 ailenin katıldığı oturma eyleminde 61 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Kaynak: İHA

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