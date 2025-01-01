Diyarbakır Anneleri Yeni Yılda Nöbete Devam Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır Anneleri Yeni Yılda Nöbete Devam Ediyor

Diyarbakır Anneleri Yeni Yılda Nöbete Devam Ediyor

Diyarbakır anneleri, PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde evlat nöbetine devam ediyor.

01.01.2025 15:16
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Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetine devam ediyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1948'inci gününde sürüyor.

Eylem yapan annelerden Ayten Elhaman, 7 yıldır göremediği oğlu Bayram'ı çok özlediğini söyledi.

Evlatlarının ellerinden alındığını ifade eden Elhaman "Annelerin yüreğini çalıp dağlara, taşlara götürmüşler. 2025'te inşallah hiçbir çocuk dağda kalmayacak. Anne ve babalar olarak buradayız. Eylemimize devam edeceğiz. 10-15 yıl da geçse buradayız. Kararlıyız, evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz." diye konuştu.

Elhaman, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Anne Nazlı Sancar ise kızına kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini belirtti.

Yıllardır evlat hasreti çektiğini belirten Sancar, şunları kaydetti:

"13 yıldır kızımı görmüyorum, evladımın yüzünü unuttum. Onun, bana 'anne' demesine hasret kaldım. Onun kokusunu özledim. Ne olur Şeyma, kızım gel ve bana 'anne' de. Seni koklayayım. Burada hasretle, özlemle seni bekliyorum. Yüreğim yandı, başka çocukların ciğeri yanmasın. Evim yıkıldı, başka annelerin evi yıkılmasın."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Anneleri Yeni Yılda Nöbete Devam Ediyor - Son Dakika

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