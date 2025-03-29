Diyarbakır Bayramda Canlandı

Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatil Diyarbakır'ı hareketlendirdi

DİYARBAKIR - Ramazan Bayramı dolayısıyla ilan edilen 9 günlük resmi tatili değerlendiren vatandaşlar, Diyarbakır'a gelerek kenttin gastronomisini tadarak tarihi mekanlarını gezdi.

9 günlük Ramazan Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle birlikte Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezmeye başladı. Ulu Cami, Dört Ayaklı Minare, Hasan Paşa Hanı, Hevsel Bahçeleri ve Sülüklü Han gibi turistik noktalar, ziyaretçi akınına uğrarken, bu hareketlilik şehrin otel ve restoranlarına da yansıması oldu.

Ziyaretçilerden Sinan Aslan, 9 günlük bayram tatili için İstanbul'dan geldiğini belirterek, yöresel yemekleri tattığını, çok beğendiğini ve herkesi buraya davet ettiğini söyledi.

Kayseri'den Diyarbakır'a gelen Kubilay Özdağ ise, "Aslında bir dünya kenti. Birçok medeniyetin, birçok kimliğin, birçok kültürün bir arada yaşadığı güzel bir kentlerimizden biri. Diyarbakırlıda, kültürüne sahip çıkıyor. Tarihi eserleri korumaya devam ediyor. Görülmesi değer bir kent, zamanı olan değerlendirsin bence" dedi.

Abdulkadir Kaynak da, Diyarbakır'a bir gezi seyahat için geldiklerini söyleyerek, "Gayet hoşumuza gitti özellikle gastronomisi, yemekleri ve tarihi alanları mutlulukla geziyoruz ailecek. Bayramı burada geçireceğiz 3 günlük bir sürecimiz var sonra yolculuk devam edecek" şeklinde konuştu.

İstanbul'dan gelen Oğulcan Yokuş, Bayram tatilinde Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin'de geçirmek için geldiğini söyledi. Yokuş, "Diyarbakır halkı gerçekten insani olarak çok misafirperverler. Gerek istediğiniz zaman istediğiniz bir şekilde yardımcı olabilirler her şey için Diyarbakır'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.