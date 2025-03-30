Diyarbakır Bayramda Turist Akınına Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Bayramda Turist Akınına Uğradı

Diyarbakır, Ramazan Bayramı'nda tarihi ve kültürel mekanlarla dolup taştı, esnaf memnun.

30.03.2025 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Medeniyetler kenti" olarak tescillenen, 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Bayramda rotasını Diyarbakır'a çeviren ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanda yoğunluk oluşturdu.

Kente özgü lezzetlerden ciğer kebap, kahvaltı ve kadayıf satışı yapılan işletmeler çok sayıda turisti ağırlıyor.

Esnaf çifte bayram yaptı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde ciğer kebap işletmecisi Ercan Menteş, AA muhabirine, yaşanan yoğunluktan ve ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Bayramın ilk günü olmasına rağmen beklentilerinin de üzerinde satış yaptıklarını vurgulayan Menteş, "Bayram güzel geçiyor. Yurt dışından da İzmir'den, Antalya'dan gelenler de var. Çifte bayram yaşıyoruz." dedi.

Tarihi Hasan Paşa Hanı'nda tatlı dükkanı işleten Ali Er ise bekledikleri yoğunluğa karşı günler öncesinden hazırlık yaptıklarını belirtti.

Er, "Sabahtan bu yana bayağı yoğunluk var. Bayram yoğunluğu bizi memnun etti. Esnaf olarak yoğunluktan memnunuz. Çifte bayram yapıyoruz. Yerli ve yabancı turistleri Diyarbakır'ımıza bekliyoruz." diye konuştu.

"Çok memnun kaldık"

Eskişehir'den ailesiyle gelen Sevcan Bozdağan, Diyarbakır'ı ilk kez gördüğünü, kenti çok beğendiğini dile getirdi.

Bozdağan, şunları paylaştı:

"Çok güzel bir yer, herkese tavsiye ederiz. Çok memnun kaldık, çok beğendik. İnsanları çok sıcak. Tarihi bir handayız, kahvemizi içtik. Herkese iyi bayramlar."

Van'dan ailesiyle gelen Hikmet Arvas da Diyarbakır'ın havasını ve ciğer kebabını çok beğendiklerini vurguladı.

Bayramda Diyarbakır'ı tercih ettiklerini anlatan Arvas, "Müzelere gittik, bayağı gezdik. Herkese tavsiye ediyoruz. Kesinlikle herkesin gelmesi lazım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Gastronomi, Festival, Kültür, Güncel, turist, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Bayramda Turist Akınına Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
“Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
Annesiyle bir olup babasını öldürdü, cinayetin altından yasak aşk çıktı Annesiyle bir olup babasını öldürdü, cinayetin altından yasak aşk çıktı
Myanmar’daki depremlerde can kaybı 1700’e yükseldi Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1700'e yükseldi
Cerrah Mahallesi’nde Geleneksel Bayramlaşma Cerrah Mahallesi'nde Geleneksel Bayramlaşma
Tokyo’da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı Tokyo'da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı

14:47 Annesiyle bir olup babasını öldürdü, cinayetin altından yasak aşk çıktı Annesiyle bir olup babasını öldürdü, cinayetin altından yasak aşk çıktı
13:57 Myanmar’daki depremlerde can kaybı 1700’e yükseldi Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1700'e yükseldi
11:19 Cerrah Mahallesi’nde Geleneksel Bayramlaşma Cerrah Mahallesi'nde Geleneksel Bayramlaşma
09:35 Tokyo’da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı Tokyo'da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı
08:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu’na yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi
10:40 Mezarlıkta akıl almaz olay 4 kişi hastanelik oldu Mezarlıkta akıl almaz olay! 4 kişi hastanelik oldu
10:28 Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
10:14 Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
10:08 Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
10:01 Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
09:34 “Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
09:27 Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 15:27:15. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Bayramda Turist Akınına Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement