Diyarbakır Bayramda Turist Akınına Uğradı

"Medeniyetler kenti" olarak tescillenen, 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Bayramda rotasını Diyarbakır'a çeviren ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanda yoğunluk oluşturdu.

Kente özgü lezzetlerden ciğer kebap, kahvaltı ve kadayıf satışı yapılan işletmeler çok sayıda turisti ağırlıyor.

Esnaf çifte bayram yaptı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde ciğer kebap işletmecisi Ercan Menteş, AA muhabirine, yaşanan yoğunluktan ve ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Bayramın ilk günü olmasına rağmen beklentilerinin de üzerinde satış yaptıklarını vurgulayan Menteş, "Bayram güzel geçiyor. Yurt dışından da İzmir'den, Antalya'dan gelenler de var. Çifte bayram yaşıyoruz." dedi.

Tarihi Hasan Paşa Hanı'nda tatlı dükkanı işleten Ali Er ise bekledikleri yoğunluğa karşı günler öncesinden hazırlık yaptıklarını belirtti.

Er, "Sabahtan bu yana bayağı yoğunluk var. Bayram yoğunluğu bizi memnun etti. Esnaf olarak yoğunluktan memnunuz. Çifte bayram yapıyoruz. Yerli ve yabancı turistleri Diyarbakır'ımıza bekliyoruz." diye konuştu.

"Çok memnun kaldık"

Eskişehir'den ailesiyle gelen Sevcan Bozdağan, Diyarbakır'ı ilk kez gördüğünü, kenti çok beğendiğini dile getirdi.

Bozdağan, şunları paylaştı:

"Çok güzel bir yer, herkese tavsiye ederiz. Çok memnun kaldık, çok beğendik. İnsanları çok sıcak. Tarihi bir handayız, kahvemizi içtik. Herkese iyi bayramlar."

Van'dan ailesiyle gelen Hikmet Arvas da Diyarbakır'ın havasını ve ciğer kebabını çok beğendiklerini vurguladı.

Bayramda Diyarbakır'ı tercih ettiklerini anlatan Arvas, "Müzelere gittik, bayağı gezdik. Herkese tavsiye ediyoruz. Kesinlikle herkesin gelmesi lazım." ifadesini kullandı.