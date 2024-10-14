Diyarbakır\'da 90 Çocuk Okula Kazandırıldı

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Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla 9 ayda sokakta çalışan 90 çocuk okula kazandırıldı.

Kentte sokakta çalışan veya çalıştırılan risk altındaki çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında, "Çocuklar Güvende Projesi" hayata geçirildi.

Projeyle Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine gelen ya da getirilen, mobil ekipler tarafından sokakta çalıştırıldığı tespit edilen ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin etkin izleme yapılıyor.

Çocukların her türlü risk ve tehlikelerden korunması için sosyal ve ekonomik destekle psikososyal destek hizmetlerinin de planlandığı projede sokakta çalışan veya çalıştırılan risk altındaki çocukların aileleriyle görüşülüyor, çocukların da zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilmeleri amacıyla akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler de düzenleniyor.

Proje doğrultusunda görevlendirilen mobil ekipler iki vardiya halinde her gün saat 10.00'dan gece 22.00'ye kadar sahada çalışıyor.

Ekiplerce 9 ayda sokakta çalıştığı tespit edilen 90 çocuğun okula devam etmesi sağlandı, ailelerine de sosyal yardım yapıldı.

"Yaklaşık 272 ailemizi sosyal yardımlardan yararlandırdık"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, AA muhabirine, "Çocuklar Güvende Projesi" kapsamındaki çalışmaları İl Sağlık ve İl Emniyet müdürlükleri ile İl Müftülüğü ve belediye zabıta amirlikleri gibi paydaş kurumlarla birlikte yürüttüklerini anlattı.

Amaçlarının sokakta dilenen çocukları, sokak işçiliğini, madde bağımlılığı riski taşıyan çocukları ve okula devam etmeyen çocukları tespit ederek, onları aileleriyle birlikte değerlendirmek olduğunu ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Adreslerini tespit ederek aile çalışması ve hane ziyaretleri yapıyoruz. Hane ziyaretlerinde çocukların neden okula gitmediklerini, neden sokakta dilendirildiklerini öğrenmeye çalışıyoruz. 2024 yılında sokakta dilenen veya çalışan yaklaşık 272 ailemizi sosyal yardımlardan yararlandırdık. Bunun yanı sıra sosyal ve ekonomik destekler bağladık. Sokakta çalışan veya dilenen çocuk sayısı 2005'ten bu yana gittikçe azalıyor. Bu çalışmalarımızı çok ciddiyetle yürütüyoruz."

"Maddi yardım çocuğa kötülük olarak yansıyor"

Polat, mobil ekiplerin saha çalışmalarına vatandaşlardan da destek beklediklerini, sokakta çalışan veya dilendirilen çocuklara merhamet duygusuyla para verilmemesi gerektiğini belirtti.

"Sokaktaki çocuklara maddi yardımlar yapılıyor ama bu çocuğa uzun vadede kötülük olarak yansıyor. Çocuğa kolay yoldan para kazanmayı öğretmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla çocuk okula gitmeye ihtiyaç duymuyor. Hatta bazen aileler bu durumu çocuk üzerinden suistimal edebiliyorlar." diyen Polat, bu konuda vatandaşlarla el birliği halinde hareket etmeleri gerektiği uyarısını yaptı.

"Çocuk işçiliğini bitirmek istiyoruz"

Polat, yakın bir zamanda sokakta kaç çocuk bulunduğuna ilişkin yapacakları envanter çalışmasıyla da paydaş kurumlarla bu işi ciddiyetle ele alacaklarını, bu konuda Valiliğin de kendilerine büyük destekleri olduğunu dile getirdi.

"Sokakta hiç çocuk kalmayana kadar bu çalışmaları eğitimle sürdüreceğiz. Temel hedefimiz aileleri eğiterek, bilinçlendirerek, sokakta çalışan veya çalıştırılan çocukların çalışmasını engelleyerek, çocuk işçiliğini bitirmek." ifadelerini kullanan Polat, okula gitmeyen çocukların mahkeme kararıyla alınan tedbirle okula gitmelerini sağladıklarını söyledi.

Polat, sözlerini şöyle tamamladı:

"2024 yılının ocak ayından bugüne kadar 90 çocuğa eğitim tedbiri aldık. Milli Eğitim Müdürlüğü takibini ve çocuğun okula devamını sağlıyor. Milli Eğitim çocuk için bir danışman belirliyor. Bu danışman da ailelere gidip ikna ve bilinçlendirme çalışmaları yapıyor. Bazen çocuklar okula gittikleri halde yine sokakta çalışıyorlar. Bununla ilgili de ailelere eğitim ile sosyal ve ekonomik destek veriyoruz. Bu yıl ocak ayından bu yana 90 çocuk için sosyal ve ekonomik destek sağladık. Aileleri eğitmemiz, bilinçlendirmemiz lazım. Elini açan bir çocuğa para verdiğinizde o eli fazlasıyla teşvik ediyoruz. Bir el gidiyor, iki el, üç el oluyor. Çocukları bu anlamda teşvik etmememiz lazım."