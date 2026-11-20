Diyarbakır'da akraba iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'na araçları ile gelen akraba aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Silahların da kullanıldığı kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere nakledildi.

Kavga sırasında, ailelere ait olduğu öğrenilen 4 otomobilde de hasar oluştuğu görüldü.