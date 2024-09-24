Diyarbakır'da Aşı Bilgilendirme Merkezi Açıldı

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Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, aşı ile önlenebilir hastalıkların yayılmasını durdurmak ve hastalıklardan kaynaklanan ölümleri önlemek amacıyla çalışma yürütüyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hizmete sunulan Aşı Bilgilendirme Birimi, aşı yaptırmayan veya aşı konusunda tereddüt yaşayan vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştiriyor.

Uzmanlar, vatandaşlara aşıların önemi hakkında bilgi verip kaygılarına yönelik psikolojik destek sağlıyor.

Aşı yaptırmayı kabul eden vatandaşlar, Aile Sağlığı Merkezlerine davet edilerek ücretsiz aşılanıyor.

Merkezlere gidemeyenlerin aşıları ise sağlık ekipleri tarafından evlerinde yapılıyor.

Türkiye'de çocukluk çağında uygulanan 13 aşı, Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak yapılıyor.