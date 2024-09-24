Diyarbakır'da Aşı Bilgilendirme Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Aşı Bilgilendirme Merkezi Açıldı

Aşıları tanıtmak için kurulan merkez, vatandaşlara bilgi ve destek sunarak aşılamayı teşvik ediyor.

24.09.2024 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, aşı ile önlenebilir hastalıkların yayılmasını durdurmak ve hastalıklardan kaynaklanan ölümleri önlemek amacıyla çalışma yürütüyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hizmete sunulan Aşı Bilgilendirme Birimi, aşı yaptırmayan veya aşı konusunda tereddüt yaşayan vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştiriyor.

Uzmanlar, vatandaşlara aşıların önemi hakkında bilgi verip kaygılarına yönelik psikolojik destek sağlıyor.

Aşı yaptırmayı kabul eden vatandaşlar, Aile Sağlığı Merkezlerine davet edilerek ücretsiz aşılanıyor.

Merkezlere gidemeyenlerin aşıları ise sağlık ekipleri tarafından evlerinde yapılıyor.

Türkiye'de çocukluk çağında uygulanan 13 aşı, Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak yapılıyor.

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Eğitim, Sağlık, Güncel, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Aşı Bilgilendirme Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:35 BM’deki İsrail temsilcileri Erdoğan’ı böyle dinlediler BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler
17:43 Erdoğan, BM kürsüsünde BM’yi eleştirdi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz Erdoğan, BM kürsüsünde BM'yi eleştirdi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?
16:32 İsrail, Hizbullah’ın üst düzey komutanı Kubeysi’yi öldürdü İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü
13:56 İstanbul’dan sonra adres bu kez Ankara Suç makineleri polisle çatıştı İstanbul'dan sonra adres bu kez Ankara! Suç makineleri polisle çatıştı
10:11 Derbi bütün hesapları değiştirdi Ünlü veri analiz sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi Derbi bütün hesapları değiştirdi! Ünlü veri analiz sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi
09:41 Trump, Zelenskiy’i ’Pazarlamacı’ olarak nitelendirdi Trump, Zelenskiy'i 'Pazarlamacı' olarak nitelendirdi
09:31 Taraftarlar bekliyordu Jose Mourinho’dan derbi sonrası ilk hamle geldi Taraftarlar bekliyordu! Jose Mourinho'dan derbi sonrası ilk hamle geldi
09:23 Küçükçekmece’de korku dolu anlar Dua edip kendini aşağı bıraktı Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Dua edip kendini aşağı bıraktı
09:20 Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak
09:19 Deha dizisinde Prens repliği Giray Altınok’tan yorum gecikmedi Deha dizisinde Prens repliği! Giray Altınok'tan yorum gecikmedi
08:56 Bu kadarı da pes dedirtti Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler Bu kadarı da pes dedirtti! Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler
08:55 Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme Ahırda bulunan 2 izmarit DNA incelemesi için gönderildi Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme! Ahırda bulunan 2 izmarit DNA incelemesi için gönderildi
08:52 Arkadaşını çekiçle yaraladıktan sonra evi ateşe veren zanlı eğlence mekanında yakalandı Arkadaşını çekiçle yaraladıktan sonra evi ateşe veren zanlı eğlence mekanında yakalandı
08:01 Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 20:10:17. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Aşı Bilgilendirme Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement