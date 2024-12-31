Diyarbakır'da 'Büyük Aksa Tufanı Yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da 'Büyük Aksa Tufanı Yürüyüşü' düzenlendi

Diyarbakır\'da \'Büyük Aksa Tufanı Yürüyüşü\' düzenlendi

DİYARBAKIR'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 'Büyük Aksa Tufanı Yürüyüşü' düzenlendi.

31.12.2024 21:27  Güncelleme: 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 'Büyük Aksa Tufanı Yürüyüşü' düzenlendi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 'Büyük Aksa Tufanı Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşe katılan binlerce kişi, ellerinde Filistin ve Kelime-i Tevhid bayrakları ile dövizler taşıdı. Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda başlayan yürüyüş, Şanlıurfa karayolu üzerindeki bir AVM'nin önünde son buldu.

'İNSANLAR ENKAZ ALTINDA DİRİ DİRİ CAN VERMEKTEDİR'

Yürüyüş sonrası açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı Sözcüsü Cemil Cahit Ünsal, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Gazze'de 15 aydır siyonist işgal rejiminin soykırımı devam etmektedir. Siyonist işgal rejiminin zulmüne insanlık alemi suskun kaldıkça zulüm kat be kat artmaktadır. 7 Ekim 2023'ten bu yana 50 bin kardeşimiz şehit olmuştur. Şehit olanların üçte ikisi kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Yaralı sayısı 200 bine yaklaşmaktadır. Enkaz altında on binlerce şehidin naaşına ulaşılamamaktadır. On binlerce kardeşimiz, Siyonist zindanlarında esir edilmiş, işkencenin en barbar ve vahşi yöntemlerine maruz kalmışlardır. Yaşanan bunca mezalime karşı 7 Ekim 2023'te HAMAS tarafından gerçekleştirilen Aksa Tufanı Operasyonu bir milat olmuştur. Uluslararası sistem ahlaken, fikren, fiilen çöktü. Uluslararası kurumlar çöktü. Daha da kötüsü, insanlık bütün değerleriyle birlikte bu katil rejim ve onu koşulsuz destekleyen emperyal güçler karşısında kör, sağır ve dilsiz kalmaktadır. Her gün çadır kentlere yağdırılan bombalardan yangınlar çıkmakta, masum insanlar canlı canlı yanarak şehit olmaktadır. Katil sürülerinin evlere yağdırdığı bombalardan evler enkaza dönüşmektedir. Kadın, çocuk, yaşlı ve masum insanlar her gün katledilmektedir. Siyonistler enkaz altında kalanların çıkarılmasına engel olmaktadır. İnsanlar enkaz altında diri diri can vermektedir. Siyonistler, İslam aleminin gafletinden ve tefrikalarından istifade ederek Filistin'deki işgali her geçen gün genişletmektedir. İşgal Filistin'le de sınırlı kalmamıştır. 'Vaat edilmiş topraklar' hezeyanıyla hareket eden Siyonist işgal rejimi, tamamen Siyonist bir fanatizm ile Filistin, Lübnan, Suriye'den sonra gözünü dikeceği yer, Türkiye'dir. İşgal rejiminin yayılmacı ve işgalci politikalarının varacağı nokta yaşadığımız bu beldeler olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir. Türkiye buna karşı önlem almak zorundadır. Türkiye ve bölge ülkeleri güç birliği yaparak 'Kudüs İttifakı' kurulmalıdır" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Aksa Tufanı, Diyarbakır, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Büyük Aksa Tufanı Yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 22:54:02. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 'Büyük Aksa Tufanı Yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.