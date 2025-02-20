Diyarbakır'da Cep Telefonu Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Cep Telefonu Hırsızı Tutuklandı

Diyarbakır'da hastanenin misafirhanesinden 3 cep telefonu çalan zanlı, kadın kılığına girerek yakalandı.

20.02.2025 08:46
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Diyarbakır'da bir hastanenin misafirhanesinden 3 cep telefonu çalan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki misafirhanenin kadın ve erkek yatakhanelerinden 3 cep telefonu çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, erkek yatakhanesinden cep telefonu çalan şüphelinin, kadınlar tuvaletinde kadın kıyafeti giydikten sonra kadın yatakhanesinden de 2 cep telefonu çaldığını belirledi.

Şüpheliyi yakalamak için kadın yatakhanesinde bir hafta boyunca bekleyen polis, zanlıyı yatakhaneye gelince yakaladı.

Gözaltına alınan S.Ç, ifadesinde kadın kıyafetlerini mescitten aldığını ve kadınlar tuvaletinde kılık değiştirdiğini itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen S.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlının elindeki poşetle kadınlar tuvaletine gittiği ve kadın kılığında çıktığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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