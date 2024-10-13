Diyarbakır'da DEM Parti Mitingine Gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da DEM Parti Mitingine Gözaltı

Diyarbakır\'da DEM Parti Mitingine Gözaltı

DEM Parti mitinginde terör örgütü lehine slogan atan 6 kişi gözaltına alındı.

13.10.2024 22:21
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6 GÖZALTI

Eylem yasağına rağmen DEM Parti'nin bugün düzenleyeceğini duyurduğu miting öncesi toplanan kalabalığın İstasyon Meydanı'na geçişlerine izin verilmedi. Bunun üzerine kalabalık Yaşar Kemal Caddesi üzerindeki bir plazanın önünde bekledi. Alana DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar da geldi. Kalabalık ile polis arasındaki müzakere sonucu bu alanda basın açıklaması yapılması kararlaştırıldı. Polis helikopteri ile de havadan kalabalık kontrol edildi. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da alana gelerek alınan önlemleri yerinde inceledi. Basın açıklaması sırasında kalabalığın terör örgütü lehine slogan atması üzerine polis, sık sık uyarı anonsu yaptı. Açıklamanın ardından terör örgütü lehine slogan attığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

'TÜRKİYE HEM İÇERİDE, HEM DIŞARIDA CİDDİ BİR SIKIŞMIŞLIK İÇERİSİNDEDİR'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan, burada yaptığı açıklamada, "22 yıldır iktidarda olan bu iktidara sesleniyorum. Tecrit uyguladınız, İmralı'nın kapılarına kilit vurdunuz. Bu kilit aslında İmralı'ya vurulan bir kilit değildi. Türkiye halklarının ayaklarına pranga vurdunuz. Ekonomi çöktü. Toplum çürüdü. Toplumsal gerginlikler had safhaya çıktı. Eğer komplo başarılı olsaydı, eğer uygulamış olduğunuz tecrit başarılı olsaydı, bugün Türkiye'nin dört bir yanından buraya tecridi, komployu kınamak için binler, on binler seferber olmazdı. Politikanız iflas etti, bunu artık kabul edin. Türkiye hem içeride, hem dışarıda ciddi bir sıkışmışlık içerisindedir. Bizler bu ülkenin geleceğini, demokrasisini, eşit adil bir yaşam sürmesini isteyenler, onun için komploya, tecride karışıyız. Bu komplo sistemi Türk ve Kürt halkını kavga ettirmek için, çatıştırmak için uluslararası güçler tarafından uygulanılan bir yöntemdi. Bu komplo İmralı'da boşa çıktı. İmralı, tarihsel Kürt ve Türk ittifakının, bir arada yaşamaları için demokratik bir ulus şeklinde yaşaması için bu komployu boşa çıkardı. Sizler bu uygulamalarla, yasakçı tutumunuzla, İmralı'nın kapılarına kilit vurarak aslında Türkiye'nin demokratik geleceğine kilit vuruyorsunuz. Emekçiler geçinemiyor, insanlar aşsız, işsiz. Barış elini uzatan, demokratik bir şekilde yaşayalım, Kürtler ve Türkler arasında kavga çıkmasın diyen Öcalan'ın sesini kısamazsınız." dedi.

'ATEŞİN ÜLKEMİZE SIÇRAMASINI İSTEMİYORSAK, KÜRT MESELESİNİN ÇÖZÜLMESİNİ SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR'

Bakırhan, Kürt sorununun çözülmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin toplumsal bir barışa ihtiyacı var. Bu toplumsal barışın sağlanmasının da bir adresi İmralı, diğeri Ankara'da TBMM'dir. Buradan Meclis'e de sesleniyoruz. Meclis bu sorunu bir güvenlik sorunu olarak artık değerlendiremez. Yeter, yetti. Türkiye halkları artık neredeyse yaşamayacak, evini, ekonomisini çeviremeyecek bir noktaya geldi. Sebebi Kürt sorunundaki çözümsüzlüktür. Sebebi uluslararası komployu devam ettirmektir. Gençler iş bulsun, AŞ bulsun diyorsak, yaşadıkları yerde doysun istiyorsak, gençler yaşamını yitirmesin istiyorsak, Ortadoğu'daki bu ateşin ülkemize sıçramasını istemiyorsak, muhatapları ile birlikte Kürt meselesinin çözülmesini sağlamamız gerekiyor. DEM Parti, üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye hazırdır. Bu barış, tecrit politikaları ile olmaz, İmralı'ya vurulan kilitle olmaz. Çözümü dışarıdaki kapılarda aramayalım diyoruz" diye konuştu.

Haber ve Kamera: Mesut BUDRAÇ-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da DEM Parti Mitingine Gözaltı - Son Dakika

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