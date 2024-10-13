Diyarbakır'da DEM Parti'nin Basın Açıklamasında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

(DİYARBAKIR) - DEM Parti'nin Diyarbakır'da düzenlediği basın açıklamasında yasa dışı slogan attıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkarılmasını protesto etmek ve "Öcalan'ın durumuna dikkat çekmek" amacıyla DEM Parti'nin öncülüğünde, bugün öğle saatlerinde Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda planlamak istediği miting Diyarbakır Valiliği tarafından yasaklandı.
Mitingin yasaklanmasıyla DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, çok sayıda DEM Partili milletvekili, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullan Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ve çok sayıda partilinin katılımıyla Sanat Sokağı'nda basın açıklaması düzenlendi.
Açıklama sırasında terör örgütü PKK lehine slogan attıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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