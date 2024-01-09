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Diyarbakır'da Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili Tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili Tutuklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Pervin Bal'ın katili olarak gözaltına alınan eşi Necmettin Bal tutuklandı. Pervin Bal'ın cenazesi ise otopsinin ardından toprağa verildi.

Diyarbakır\'da Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili Tutuklandı
09.01.2024 - 15:58,  Güncelleme: 16:01
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DİYARBAKIR'da evinde bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Pervin Bal'ın (45) gözaltına alınan eşi Necmettin Bal (71), tutuklandı. Pervin Bal ise otopsinin ardından toprağa verildi.

Olay, dün öğleden sonra Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi 59'uncu Sokak'taki bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Necmettin Bal, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak eşi Pervin Bal'ı evde öldürülmüş olarak bulduğunu söyledi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde 4 bıçak darbesi alan Pervin Bal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bal'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, eşi Necmettin Bal ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Pervin Bal, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Bismil ilçesinde defnedildi.

Necmettin Bal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçlamaları reddeden Bal, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili Tutuklandı - Son Dakika
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