Diyarbakır'da Güvenlik Önlemleri Artıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Güvenlik Önlemleri Artıyor

DEM Parti'nin düzenleyeceği miting nedeniyle Diyarbakır'da 5 bin polis görevlendirildi, 20 kişi gözaltına alındı.

13.10.2024 10:43
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valiliğince yasaklanan ancak DEM Parti'nin düzenleyeceğini duyurduğu "Tecride Karşı Özgürlük Mitingi" nedeniyle kentte olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Diyarbakır'da, diğer illerden yapılan takviyelerle 5 bin polisin görevlendirildiği öğrenildi. Yapılan operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkarılmasını protesto etmek ve "Öcalan'ın durumuna dikkat çekmek" amacıyla DEM Parti'nin öncülüğünde, bugün öğle saatlerinde Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda miting yapılması planlanıyor.

"Kamu güvenliği ve halkın huzurunu bozacağı" gerekçesiyle birkaç gün önce mitingin yasaklandığını açıklayan Diyarbakır Valiliği kentte yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı polis bariyerleriyle kapatıldı. DEM Parti'nin mitinge katılım çağrısı nedeniyle kentin birçok noktasına Toplumsal Olaylara Mücadele Aracı (TOMA) ve çevik kuvvet ekipleri yerleştirildi. Diyarbakır'da, diğer illerden yapılan takviyelerle 5 bin polisin görevlendirildiği öğrenildi.

Öte yandan, şu ana kadarki güvenlik kontrolleri sonucu 20 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Valiliğin aldığı yasaklama kararı kapsamında Diyarbakır'a girişler de kontrollü sağlanıyor. Miting amaçlı geldiği tespit edilen kişilerin kentte alınmadığı bildirildi. Saat 13.00'de başlaması planlanan miting öncesinde polisin yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.

Öte yandan, miting nedeniyle Diyarbakır'a gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan ve Güvenlik Daire Başkanı Maksut Yüksek'in gelişmeleri anbean takip edecekleri öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Güvenlik Önlemleri Artıyor - Son Dakika

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