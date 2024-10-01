Diyarbakır'da Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Güvenlik Toplantısı

Yeni akademik yıl için Dicle Üniversitesinde güvenlik toplantısı yapıldı.

01.10.2024 12:48
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Diyarbakır'da yeni akademik yıl güvenlik toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesinde 2024-2025 akademik yılın huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla Diyarbakır Valiliği Hevsel Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında yapıldı.

Üniversite kampüsü ve öğrenci yurtlarında huzur, güvenlik ve asayişin sağlanması için alınacak tedbirlerin masaya yatırıldığı toplantıda, üniversite ve bağlı kurumların öğrencilerin güvenliği, barınma ve ulaşım sorunları başta olmak üzere, akademik faaliyetlerin güvenli bir ortamda sürdürülmesi için yapacağı çalışmalar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Murat Zorluoğlu, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere ve akademik kadroya hayırlı olmasını diledi.

Diyarbakır'ın binlerce yıllık tarihi ve kültürel zenginliğiyle öğrencilere eşsiz bir öğrenme ortamı sunduğunu ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ın tarihi dokusu ve kültürel zenginliği öğrencilerimiz için adeta bir açık hava müzesi gibi. Bu eşsiz ortamda öğrenim gören gençlerimizin huzur ve güven içinde olmaları bizim öncelikli hedefimizdir. Dicle Üniversitesi kampüsü ve yurtlarında güvenliği artırmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Öğrencilerimiz bize ailelerinin emanetidir. Onların güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim almalarını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Toplantıya, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Suat Dönmez, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

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