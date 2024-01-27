 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da hasarlı binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da hasarlı binaların yıkımı sürüyor

6 Şubat depreminden sonra Diyarbakır'da ağır ve orta hasar gören binaların yıkımı aralıksız devam ediyor. Kentteki hasarlı binaların yıkımını gerçekleştiren SMC Yıkım ve Hafriyat firma sorumlusu Hamza Yetüt, yıkımların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve YİKOB kontrolünde yapıldığını belirtti.

27.01.2024 - 12:29,
Abone Ol

Diyarbakır'da hasarlı binaların yıkımı sürüyor

DİYARBAKIR - Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminden sonra Diyarbakır'da ağır ve orta hasar gören binaların yıkımı aralıksız devam ediyor.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçe merkezli iki yıkıcı depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. 11 ili etkileyen deprem, Diyarbakır'da da büyük hasar bıraktı. Kentte deprem gecesi 7 bina yıkılırken, yüzlerce bina hasar gördü.

Kentteki hasarlı binaların yıkımını gerçekleştiren SMC Yıkım ve Hafriyat firma sorumlusu Hamza Yetüt, hasarlı binaların kontrolünü sağlayıp yıkımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çevredeki vatandaşların toz ve dumandan etkilenmemesi için sulama olmadan yıkım yapmadıklarını dile getiren Yetüt, "Diyarbakır'da depremin ilk gününden bu yana SMC Yıkım ve Hafriyat olarak sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıkımlarımız aralıksız devam ediyor. Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesindeki 9 katlı bir apartmanın yıkımını yaptık. Yıkımımız bitti burada. Şimdi moloz kaldırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Sadece burada değil, birçok il ve ilçelerde yıkımlarımızı sürdürüyoruz. Yıkımlarımızı; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve YİKOB kontrolünde yapıyoruz" dedi.

Diyarbakır\'da hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Diyarbakır, Elbistan, Yıkım, Deprem, Diyarbakır, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da hasarlı binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika


13:12
Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında... Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında...
12:19
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19
Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11
Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08
Motorine yeni zam geliyor Motorine yeni zam geliyor
12:08
Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55
Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49
Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması

Son Dakika
12:19 Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19 Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11 Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08 Motorine yeni zam geliyor
12:08 Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55 Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49 Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:38 CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 13:28:53. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da hasarlı binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement