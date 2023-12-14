Diyarbakır\'da kadının evde ölümüyle ilgili şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kadının evde başına kurşun isabet etmesi sonucu ölümüyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sanayi Mahallesi 87. Sokak'taki evinde dün Medine Polat'ın (41) başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kurşunun evin dışından ateşlenen silahtan çıktığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karşı binada oturduğu belirtilen 16 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Üç çocuk annesi Polat'ın cenazesi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Eğil ilçesinin kırsal Kazanlı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.