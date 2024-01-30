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Diyarbakır'da karla mücadele çalışmaları sonucunda 474 kilometrelik yol açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da karla mücadele çalışmaları sonucunda 474 kilometrelik yol açıldı

Diyarbakır'ın 22 kırsal mahallesinde kar nedeniyle kapanan 474 kilometrelik yol, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açıldı. 8 kırsal mahallenin yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, tarafından kapalı yolların açılması için çalışma başlatıldı. Kar yağışının devam ettiği Kulp ilçesinde ekipler, 8 yerleşim yerinde kapalı olan yaklaşık 100 kilometrelik yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, Silvan ilçesi Boyunlu-Bayrambaşı grup mahalle yolunda yol açma çalışması yürüten ekipler, araçları arızalanan ve yolda mahsur kalan aileyi de evine ulaştırdı.

30.01.2024 - 01:45,  Güncelleme: 01:46
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DİYARBAKIR'ın 22 kırsal mahallesinde kar nedeniyle kapanan 474 kilometrelik yol, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açıldı. 8 kırsal mahallenin yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor. Kentte etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte 30 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, tarafından kapalı yolların açılması için çalışma başlatıldı. 29 araç ve 46 personelle 24 saat süren çalışmalarda ilçelerden Çermik'te 32, Çüngüş'te 102, Dicle'de 47, Hani'de 61, Kulp'ta 108, Lice'de 92 ve Silvan'da 32 kilometre yol açıldı. Kar yağışının devam ettiği Kulp ilçesinde ekipler, 8 yerleşim yerinde kapalı olan yaklaşık 100 kilometrelik yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, Silvan ilçesi Boyunlu- Bayrambaşı grup mahalle yolunda yol açma çalışması yürüten ekipler, araçları arızalanan ve yolda mahsur kalan aileyi de evine ulaştırdı. (DHA)

Diyarbakır\'da karla mücadele çalışmaları sonucunda 474 kilometrelik yol açıldı
Kaynak: DHA
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