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Diyarbakır'da kaybolan çiftçi için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan çiftçi için arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, akrabalarını ziyaret etmek için evden çıkan çiftçi Abdurrezzak Kılıç'ın haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Nehir ve çevresinde yapılan aramalarda Kılıç'a ait cep telefonu ve şalvar bulundu. Arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

11.01.2024 - 14:42,  Güncelleme: 14:45
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DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, Dicle Nehri'nin karşısındaki akrabalarını ziyaret etmek için evden çıktıktan sonra haber alınamayan çiftçi Abdurrezzak Kılıç (65) için arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde sürüyor.

Yenişehir ilçesinin kırsal Hantepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Abdurrezzak Kılıç, 8 Ocak'ta Dicle Nehri'nin karşı tarafındaki kırsal Sivritepe Mahallesi'nde bulunan akrabalarını ziyaret etmek için evden çıktı. Akrabalarına gitmeyen Kılıç'tan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine 9 Ocak'ta arama çalışması başlatıldı. Jandarma, ANDA, AFAD, DÜAK, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri Kılıç'ın suya düşme ihtimali üzerine, nehir ve çevresinde arama yaptı.

Çalışmaların ilk gününde su seviyesinin düşürülmesiyle, Kılıç'a ait cep telefonu bulundu. Dünkü çalışmalarda ise Kılıç'a ait şalvar bulundu. Şalvarın, Kılıç'ın kaybolduğu gün giydiği şalvar olduğu belirlendi. Cep telefonu ve şalvarın bulunduğu bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmaları, 3'üncü gününde de sürüyor.(DHA)

Diyarbakır\'da kaybolan çiftçi için arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: DHA
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Yenişehir, Dicle, Diyarbakır, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kaybolan çiftçi için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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