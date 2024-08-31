Diyarbakır'da kaybolan kızın babası: Şu an hepimiz devletin söyleyeceği kelimeye bakıyoruz - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan kızın babası: Şu an hepimiz devletin söyleyeceği kelimeye bakıyoruz

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, kızıyla ilgili ellerinde herhangi bir bilgi olmadığını belirtti. Güran, yalan haberlerle kızlarının acısını yaşayamadıklarını ve sosyal medyada yapılan küfürlerin ayıp olduğunu söyledi. Devletin yapacağı açıklamaya bakacaklarını ifade eden Güran, sürecin devam ettiğini ve sabretmeleri gerektiğini dile getirdi.

31.08.2024 17:51
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'ŞU AN HEPİMİZ DEVLETİN SÖYLEYECEĞİ KELİMEYE BAKIYORUZ'

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın (8) babası Arif Güran, kızı ile ilgili şu ana kadar ellerinde herhangi bir bilgi olmadığını belirterek, "Herhangi bir şey söyleyemeyiz. Bugün valilik dese anne, baba, amca, dayı gözaltına alınmış; oğrudur. Baba burada, anne evde. İfadeye herkes gidiyor, ben bile gitmişim. Eşim gitmiş, oğlum gitmiş. Bizim köylülerimiz gitmiş. Bu yalan haberlerle artık yemin ederim, kızımızın acısını yaşayamıyoruz. Bizi eziyorlar. Bu sosyal medyada olan bu küfürler ayıptır. Kızımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Kameraya, ona, şuna buna meraklı insanlar değiliz. Valiliğin, İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya yalan diyebilir miyim? Ben kimim, bu devletten büyük müyüm? Şu an hepimiz devletin söyleyeceği kelimeye bakıyoruz. Başka bir şey yok. Sonunda devlet bize bir şey diyecek. Hak yerini bulsun. Allah bırakmasın. Bize bu acıyı yaşattılar. Şu an hiçbir şey yok, olsa sizinle paylaşırım. Komutanlarımın ağzına bakıyorum. 'Şu an süreç devam ediyor. Sabredeceksin' diyorlar. Ben de namazımı kılıp, Allah'ıma şükrediyorum, sabrediyorum" dedi.

Emrah KIZIL-Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Diyarbakır\'da kaybolan kızın babası: Şu an hepimiz devletin söyleyeceği kelimeye bakıyoruz
Kaynak: DHA

Diyarbakır, 3-sayfa, Bağlar, Baba, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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