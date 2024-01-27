Diyarbakır\'da kedi, 14 katlı binanın 5. katından düşüp sağ olarak kurtuldu

DİYARBAKIR'da 14 katlı binanın 5'inci katındaki daireden zemin kattaki fırının brandası üzerine düşen kedi, sağ olarak kurtuldu. Burada mahsur kalan kedi, brandaya çıkan bir genç tarafından sahibine teslim edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğleden sonra Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde meydana geldi. 14 katlı bir binanın 5'inci katındaki dairede oturan ailenin baktığı kedi, açık bırakılan pencereden zemin katta bulunan fırının brandasına düştü. Metrelerce yükseklikten düşen ve şans eseri sağ olarak kurtulan kedinin burada mahsur kaldığını gören 13 yaşındaki Veysel Yürür, çevredekilerin de yardımıyla brandaya çıkarıldı. Yürür, kediyi alarak sahibine teslim etti. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)