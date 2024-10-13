Diyarbakır'da Miting Yasağı, Sanat Sokağı'nda Basın Açıklaması Yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Miting Yasağı, Sanat Sokağı'nda Basın Açıklaması Yapıldı

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Diyarbakır Valiliği’nin yasakladığı 'Tecride Karşı Özgürlük Mitingi' için toplanan DEM Partililere polis izin vermedi. Kalabalık, Sanat Sokağı'nda basın açıklaması yapmak üzere toplandı.

13.10.2024 15:04  Güncelleme: 15:32
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valiliği'nin yasakladığı miting için Sanat Sokağı'nda toplanan ve İstasyon Meydanı'na yürümek isteyen kalabalığa polis izin vermedi. Emniyet yetkililerinin DEM Partililerle yaptığı görüşmeler sonucunda, Sanat Sokağı'nda basın açıklaması yapılmasına müsaade edildi.

DEM Partililer, Diyarbakır Valiliğince yasaklanmasına karşın İstasyon Meydanı'nda yapacaklarını duyurdukları "Tecride Karşı Özgürlük Mitingi" için toplandı. Kentte sabah erken saatlerden itibaren polis ekipleri, mitingin yapılacağı belirtilen İstasyon Meydanı ile kentin birçok noktasında yoğun güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda polis görevlendirilirken, birçok noktada TOMA'lar hazır bekletildi. İstasyon Meydanı'na çıkan caddeler trafiğe kapatıldı.

Kentte öğle saatlerine doğru, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili milletvekilleri, DEM Parti ilçe ve ilçe belediye eş başkanları ile diğer katılımcıların yer aldığı grup, İstasyon Meydanı'na yaklaşık bir kilometre mesafede bulunan Sanat Sokağı'nda toplanmaya başladı. Toplanan grubun etrafında çember oluşturan polis, kalabalığın dağılması için uyarı anonsları yapmaya başladı.

Kalabalığın beklemeye devam etmesi nedeniyle emniyet yetkilileri alana gelerek, DEM Partililer ile görüştü. Bir süre devam eden görüşmeler sonucunda İstasyon Meydanı'na yürünmesine izin verilmezken, Sanat Sokağı'nda basın açıklaması yapılmasına müsaade edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Miting Yasağı, Sanat Sokağı'nda Basın Açıklaması Yapıldı - Son Dakika

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