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Diyarbakır'da köprüden düşen kadın AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da köprüden düşen kadın AFAD ekiplerince kurtarıldı

Diyarbakır'da bir kadın, Dicle Nehri'ne düştü. AFAD ekipleri tarafından kurtarılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Olay, Dicle Üniversitesi Köprüsü üzerinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nehirde yapılan arama sonucunda kadın, düştüğü yerden 100 metre ileride bulundu. Kadın, sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Diyarbakır\'da köprüden düşen kadın AFAD ekiplerince kurtarıldı
24.01.2024 - 17:40,
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DİYARBAKIR'da köprüden Dicle Nehri'ne düşen Gülşen D. (39), AFAD ekiplerince kurtarıldı. Gülşen D., nehirden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğleden sonra Dicle Üniversitesi Köprüsü üzerinde meydana geldi. Gülşen D., köprüden Dicle Nehri'ne düştü. İhbarla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirde yaptıkları aramada Gülşen D.?yi düştüğü yerden yaklaşık 100 metre ileride buldu. Gülşen D. ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan Gülşen D., ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da köprüden düşen kadın AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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