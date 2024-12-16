Diyarbakır’da Öcalan için yürüyüşe polis engeli

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(DİYARBAKIR) - DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) aralarında bulunduğu Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yarın Diyarbakır'dan Ankara'ya başlatılacak "Demokratik Çözüm ve Özgürlük Yürüyüşü" öncesi katılım çağrısı amacıyla yapılmak istenen yürüyüşe polis izin vermedi.

DEM Parti, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve çeşitli sivil toplum kuruluşların yer aldığı Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için Diyarbakır'dan Ankara'ya yarın yürüyüş düzenlenecek. DBP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bir araya gelen DEM Parti milletvekilleri, belediye eş başkanları ve çok sayıda kişi, yarın başlatılacak yürüyüşe katılım çağrısını içeren açıklama için Dağkapı Meydanı'na yürümesine polis izin vermedi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı DBP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde toplanan kalabalığa polis tarafından müdahale uyarısı yapıldı. Parti binasının bulunduğu alanı bariyerle kapatan polis, alana giriş çıkışları yasakladı. Parti yetkilileri ve güvenlik güçleri arasında yapılan müzakerelerin ardından basın açıklaması yapılmasına izin verildi.

Açıklamayı yapan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, polisin yürüyüşe izin vermemesine yönelik tepkilerini dile getirdi. Açıklamanın ardından grup, olaysız bir şekilde dağıldı.