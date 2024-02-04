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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 3 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 3 yaralı

Diyarbakır\'ın Eğil ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, H.B'nin kullandığı otomobil ile M.K. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

04.02.2024 16:19
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

H.B'nin kullandığı 21 GG 669 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 06 AU 9774 plakalı hafif ticari araç kırsal Sarıca Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 3 yaralı - Son Dakika
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