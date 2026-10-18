Diyarbakır'da TEİAŞ hattı DİSKİ çalışmasında zarar gördü, 2 ilçede elektrik kesildi

Diyarbakır'da TEİAŞ hattı DİSKİ çalışmasında zarar gördü, 2 ilçede elektrik kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DİSKİ, Seyrantepe mevkisindeki altyapı çalışmaları sırasında TEİAŞ'a ait enerji nakil hattının zarar gördüğünü açıkladı. Hasar nedeniyle Sur ve Yenişehir'de elektrik kesintisi yaşanıyor, TEİAŞ ekiplerinin onarım çalışmaları sürerken dönüşümlü elektrik veriliyor.
NEDENİ DİSKİ'NİN ALTYAPI ÇALIŞMASI ÇIKTI
Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ), Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkisinde bulunan elektrik dağıtım şirketine ait ana trafo merkezinde çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlamalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Diyarbakır-Silvan yolu üzerindeki Seyrantepe yokuşunda yürütülen altyapı çalışmaları sırasında, bugün öğle saatlerinde TEİAŞ'a ait enerji nakil hattı zarar görmüştür. Hasar nedeniyle Sur ve Yenişehir ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanmaktadır. TEİAŞ ekiplerinin onarım çalışmaları devam etmektedir. Onarım süresince, her iki ilçede kesintiden etkilenen bölgelere dönüşümlü olarak elektrik verilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik akışı normale dönecektir" denildi.
Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
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