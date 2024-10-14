Diyarbakır'da Ucuz Yemeğin Adresi: Halk Lokantası

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, ucuz yemek sunmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Lokantası'ndan memnun olduklarını belirten yurttaşlar, "Biz kendimiz bile gidip orada yemek yiyoruz. Yemekler gayet güzel çıkıyor ve uygun. Lokanta sokağa ayrı bir renk ve canlılık kattı" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, gelir dağılımı arasındaki makası daraltmak üzere kent halkına ucuz, temiz, lezzetli ve güvenilir yemek sunmak amacıyla 29 Ağustos'ta Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde bulunan Sanat Sokağı'nda Halk Lokantasını açtı. Pazar günü hariç her gün 12.00-18.00 saatleri arasında açık olan Halk Lokantası, 4 çeşit yemekle günde bin kişiye hizmet veriyor.

Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği Halk Lokantası esnaftan da tam not aldı. Esnaf Cemal Akın, Halk Lokantası'nın Sanat Sokağında açılması kendilerini olumlu yönde etkilediğini belirterek, lokantanın sokağa ayrı bir renk ve canlılık kattığını söyledi.

Lokantada yemeklerin uygun bir fiyattan verilmesinden memnun kaldıklarını ifade eden Akın, "Dışarıda bir tavuk dürüm ekmek 80-100 TL arasında değişmektedir. Ama şu an halk lokantamızda 4 çeşit yemek veriliyor ve sadece 70 TL. Halk Lokantasında olan hizmetin veya yemek çeşitlerinin olduğu başka bir lokantayla kıyaslama yaparsak, bir vatandaş başka lokantada aynı yemeği 300-400 TL'ye yiyebilir' dedi.

'Evde yiyemediği yemekleri gelip burada yiyebiliyorlar'

Lokantayı temiz ve hijyenik bulduklarını söyleyen Akın, "Böyle hizmetlerin artması ve lokantanın Diyarbakır'ın işlek ilçelerinde de, merkezi yerlerde de açılması lazım. Bu hizmetten çok hayır işidir aslında. Emin olun burada yemek yiyen bütün insanlar belediye başkanlarımıza dua ediyorlardır. Çünkü hakikaten de evde yiyemediği yemekleri rahatlıkla gelip burada yiyebiliyorlar. Biz de bazen yiyoruz. Kontrol ediyoruz, hakikaten de yemekleri lezzetli ve ortam da hijyenik. Bundan ötürü de yerel yönetime, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'Bize de bir faydası var'

Halk Lokantasının Sanat Sokağı'nda hizmet vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf Melik Medeni ise, şunları söyledi:

"Güzel bir çalışma, sonuçta maddi durumu kötü olan vatandaşlarımız var. Biz kendimiz bile gidip orada bazen yemek yiyoruz ve yemekleri de gayet güzel çıkıyor ve uygun. Bir yerde gidip yemek yediğimiz zaman tek kişilik hesap 400-500 lira ama burası gayet uygun. Bu durumdan memnunuz, bize de bir faydası var. Sokağımız da canlı duruyor bu sayede. Sokağımızda bayağı bir kalabalık var. İnsanların oraya gelip bir yemek yemesi sonrasında gelip iş yerlerimizde oturması bize de bir faydası oluyor her türlü."

Hayat pahalılığının ve hayat şartlarının insanları zorladığını vurgulayan esnaf Metin Yıkılmaz da, Halk Lokantası'nın Sanat Sokağı'nda açılmasının esnaflara faydası olduğunu belirtti. Yıkılmaz, "Halk Lokantası olması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Buradaki esnaflar, yanında üç dört tane eleman çalıştıran insanlar mesela günde kişi başı 400-500 TL dışarıya veremiyorlardı. Halk lokantası onlar için de çok iyi bir şey oldu" şeklinde konuştu.

'Sürekli değişen bir menümüz var'

Halk Lokantası aşçısı Haci Kasamak, halkın memnuniyetini dikkate alarak yemek menülerini çıkardıklarını anlattı. Kasamak, "Halkımız çok memnun. 4 çeşit yemeği 70 TL'ye veriyoruz burada. Halkımız bize dualar ediyor, çok memnunlar. Günde 4 çeşit değişik yemek çıkıyor. Sürekli değişen bir menümüz var. Halkımız gayet olumlu ve istekli bir şekilde her gün buraya geliyor" diye konuştu.

Halk Lokantasında halka yemek hizmeti verdiklerini belirten lokanta çalışanı İkrami Dengiz, yoğun bir talep ile karşılaştıklarını, böyle bir yerin açılmasından dolayı halkın memnuniyetlerini kendilerine sürekli ilettiğini ifade etti.

'İkinci ve üçüncü şubeleri açmayı düşünüyoruz'

Büyükşehir Belediyesi iştiraki MED A.Ş. Genel Koordinatörü Özcan Ortaç, Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde açılan Halk Lokantası'nın halkta olumlu karşılık bulduğunu ifade ederek, "Açmış olduğumuz halk lokantasından dolayı aldığımız iyi tepkiler üzerine ikinci ve üçüncü şubeleri açmayı düşünüyoruz" açıklamalarında bulundu.