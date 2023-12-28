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Diyarbakır'da Uluslararası Salgına Hazırlık Günü Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Uluslararası Salgına Hazırlık Günü Sempozyumu Düzenlendi

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen sempozyumda, Kovid-19 pandemisinden ders çıkarılarak gelecekte ortaya çıkabilecek salgınlara karşı hazırlıklı olmanın önemi vurgulandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, dünya genelinde Kovid-19 hastalığının görüldüğü ve ölümlerin yaşandığı bilgisini paylaştı. Sempozyuma sağlık çalışanları katıldı.

Diyarbakır\'da Uluslararası Salgına Hazırlık Günü Sempozyumu Düzenlendi
28.12.2023 - 14:31,  Güncelleme: 14:32
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Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce "27 Aralık Uluslararası Salgına Hazırlık Günü" dolayısıyla sempozyum düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin konferans salonunda düzenlenen sempozyumda konuşan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 800 milyon kişide Kovid-19 hastalığının görüldüğünü ve 7 milyona yakın ölüm meydana geldiğini söyledi.

Kovid-19 pandemisinden ders çıkarmak ve gelecekte ortaya çıkabilecek herhangi bir salgına karşı hazır olmak için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunca 27 Aralık'ın Uluslararası Salgına Hazırlık Günü ilan edildiğini ifade eden Pamukçu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ilimizde gerçekleştirilen sempozyum ile geçmişin tecrübelerinden süzülen bilgi ve yaşanmışlıkların akıl süzgecinden geçerek geleceğe aktarılması, yeni salgınlara ne kadar hazır olduğumuzu ve bu sürece hazırlıklı olabilmek için bireysel ve kurumsal bazda alınması gereken önlemler konusunda toplumun ve bizlerin aydınlatılabilmesi amaçlanmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü olarak, yapımı devam eden şehir hastanemizle, ilçe hastanelerimizin yeni hizmet binalarıyla, aile sağlığı merkezlerimizle, sağlıklı hayat merkezlerimizle, acil sağlık hizmetleri istasyonlarımızla ve devam eden diğer sağlık yatırımlarımızla ilimizin sağlık altyapısını daha da güçlendirerek meydana gelebilecek salgınlara daha hazırlıklı olmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Sempozyuma, sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA
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