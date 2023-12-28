Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün başlattığı "Suçla Sinerjik Mücadele Projesi" kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Diyarbakır merkezli yapılanmanın internet üzerinden başta İstanbul olmak üzere birçok ildeki bahisçilere "metaverse" adı altında sanal bahis oynattığı belirlendi.

Şüphelilerin internet kafe görünümlü iş yerinin kapılarını polis baskınına karşı devamlı kilitli tuttukları, bahis oynamak için içeriye sadece tanıdıkları ve güvendikleri kişileri aldıkları ve dışardan görünmemek için iş yerinin camlarını siyah filmle kapladıkları tespit edildi.

Örgüt liderinin "dijital bahis" adı altında kurduğu sanal suç örgütünün araştırmalar sonucu deşifre edildiği ve yasa dışı bahis oynattığı hesaplarında 2 milyon liranın üzerinde para hareketliliği olduğu belirlendi.

Şüphelilere yönelik eş zamanlı düzenlenen "Setup" operasyonunda 15 kişi yakalandı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda cep telefonu, sim kart ve hard disk ele geçirildi.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kentte yasa dışı bahis operasyonuyla eş güdümlü, 65 ekiple 40 internet kafe ve iş yerine yönelik denetim gerçekleştirildi. 276 kişinin GBT sorgusu yapıldı, ruhsatsız internet kafeler mühürlendi.