Diyarbakır\'da Yenidoğan Canlandırma Programı eğitimi düzenlendi

Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğünce 27-29 Aralık'ta Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında eğitim düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğumda gelişebilecek ölümleri en aza indirebilme konusunda önemli olan Yenidoğan Canlandırma Programı uygulama eğitimi kurumun eğitim salonunda gerçekleştirildi.

Üç gün süren eğitime, kamu üniversitesi hastanelerinden 4 hekim, 15 ebe ve hemşireden oluşan 19 sağlık çalışanı katıldı.

Eğitim programında NRP eğitimcileri tarafından, yenidoğana yapılan müdahalelerde güncel yaklaşımlar ve uygulamalar aktarıldı.

Yürütülen programlar ve çalışmalarla, temel resüsitasyon uygulamalarının yerleştirilmesi için bu konuda standart uygulama yapacak, eğitim almış sağlık personelinin yetiştirilmesiyle önlenebilir ölüm nedenlerinden olan asfiksiye bağlı mortalite ve morbiditede gelişmiş ülke değerlerine ulaşılması hedeflenmektedir.

Yazılı ve uygulamalı sınavın değerlendirilmesi sonucunda başarılı olan kursiyerlere, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Bakaç ve eğitmenler tarafından sertifika verildi.