Diyarbakır'da Yılbaşı Güvenliği Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Yılbaşı Güvenliği Artırıldı

Diyarbakır'da yılbaşı kutlamaları için 5,385 güvenlik personeli görevlendirildi.

31.12.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valiliği, yılbaşı kutlamaları nedeniyle kent genelinde tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını ve bu kapsamda 5 bin 385 güvenlik personelinin görevlendirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yılbaşının huzur ve güven içinde yaşanabilmesi için kent genelinde geniş kapsamlı güvenlik tedbirleri alındığı bildirildi. Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde yeni yıla girebilmesi amacıyla alışveriş merkezleri, semt pazarları, ana caddeler ve meydanlar başta olmak üzere yoğunluk yaşanan tüm bölgelerde tedbirler en üst seviyeye çıkarıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde asayiş, trafik düzeni ve tüm güvenlik sahalarına yönelik detaylı bir asayiş planlaması yapılmış; 4 bin 85 polis ve bin 300 jandarma olmak üzere toplam 5 bin 385 kolluk personelimizle birlikte diğer tüm güvenlik birimlerimiz 24 saat boyunca görevleri başında olacaktır. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde araçlı ve yaya devriye ekipleri ile sabit kontrol noktaları aktif şekilde görev yapacaklar. Kamu kurumları, ibadethaneler, toplu etkinlik alanları ve konaklama tesislerinde sıkı denetimler gerçekleştirilecek; yasa dışı faaliyetlere karşı etkin mücadele sürdürülecektir. Trafik kazalarının önlenmesi ve şehir içi ulaşımın düzenlenmesi amacıyla trafik ekiplerimiz, nüfus ve araç yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde kontrollerini artıracaktır. Sürücülerimizin trafik kurallarına uyması, yılbaşı gecesi oluşabilecek olumsuzlukların önlenmesinde kritik önem taşımaktadır. Hırsızlık, kapkaç ve dolandırıcılık gibi asayiş olaylarına karşı önleyici tedbirler alınmış; günübirlik kiralanan evler ve konaklama tesisleri gibi alanlarda kapsamlı kontroller planlanmıştır. Şehir genelinde, halkımızın güvenliğini tehdit edebilecek olası her duruma karşı hazırlıkl olunacaktır. Vatandaşlarımızın şüpheli durumları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi, toplumsal güvenliğe katkı sağlayacaktır. Alınan tüm tedbirler vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yeni bir yıla girmeleri için planlanmıştır."

Kaynak: ANKA

Diyarbakır Valiliği, Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, Politika, Yılbaşı, 3-sayfa, Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yılbaşı Güvenliği Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
18:16 Rusya’nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
07:40 Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Doğu Demirkol’un çok konuşulan telefon jokerleri Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Doğu Demirkol'un çok konuşulan telefon jokerleri
07:15 MasterChef’te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi MasterChef'te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 21:54:53. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yılbaşı Güvenliği Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.