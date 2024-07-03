Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta A Milli Takım'ın çeyrek finale yükselişi coşkuyla kutlandı

Güncel

Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta vatandaşlar 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Takımı'nın başarısını coşkuyla kutladı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde vatandaşlar, TÜGVA bahçesinde kurulan dev ekrandan maçın heyecanını yaşadı.

Vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'ün son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmesinin sevincini Türkiye ve Filistin bayraklarıyla kutladı.

Siirt

Siirt'te de Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dev ekran kuruldu.

Milli takım forması giyen ve Türk bayrağı taşıyan bazı vatandaşlar, aileleriyle Türkiye-Avusturya karşılaşmasını dev ekrandan izledi.

Türkiye'nin golleriyle büyük sevinç yaşayan vatandaşlar, bitiş düdüğünün ardından galibiyeti kutladı.

Vatandaşlar elinde meşalelerle davul çalarak halay çekti.

Araçlarla konvoy oluşturan vatandaşlar, korna çalarak sevinç gösterisinde bulundu.

Etkinliğe, Vali Kemal Kızılkaya, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak

Şırnak'ta ise A Milli Futbol Takımı'nın galibiyetinin ardından vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek kutlama yaptı.

Araç konvoyu oluşturan vatandaşlar, korna çalarak A Milli Futbol Takımı'nın galibiyet sevincini yaşadı.