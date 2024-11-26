Dizilerde Şiddet Tartışıldı - Son Dakika
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Dizilerde Şiddet Tartışıldı

KATCAM, 'Diziler Şiddeti Körüklüyor mu?' panelinde medyada kadına yönelik şiddeti ele aldı.

26.11.2024 16:18
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Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (KATCAM), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi işbirliğiyle "Diziler Şiddeti Körüklüyor mu?" adlı panel düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda KATCAM Müdürü Doç. Dr. İlkay Kutlar'ın yönlendiriciliğinde gerçekleştirilen panelde, kadına yönelik şiddetin medyadaki temsillerin etkileri üzerinde değerlendirilmelerde bulunuldu.

Türkiye'de 4 kadından üçünün hayatının bir döneminde şiddete maruz kaldığını belirten Kutlar, şunları söyledi:

"Şiddet dediğimiz zaman illaki akıllara fiziksel şiddet gelmesin. Görünür olduğu için fiziksel şiddet konuşuyoruz ama kadınlar sadece fiziksel şiddete değil, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete de maruz kalıyor. Şiddeti önlemek için toplumun en temel yapı taşı ailede anne ve baba, çocuklar aile içinde sevgi ve saygıyı, eşitliği, adaleti, vicdan ve hoşgörüyü görmeli ve öğrenmeli, çocuklarına çok iyi rol model olmalı, okulda da bu bilgiler değerler eğitimi ile pekiştirilmelidir."

İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Karaduman da televizyon dizilerindeki toplumsal cinsiyet temsillerini ele aldı.

TÜKD Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fulya Sarvan, yerli dizilerin toplumsal cinsiyet ve şiddet karnesini değerlendirdi.

Oyuncu ve yönetmen Mehmet Çirik ise sanatın şiddetle mücadeledeki rolünü, psikolog Ezgi Özer de şiddetin toplum ve öğrenme süreçlerine etkisini anlattı.

Etkinlik kapsamında, Muratpaşa BİLSEM öğrencilerinin kadına şiddet konulu afiş çalışmaları sergilendi. "Kızınızın mesleği dayak yiyici olmasın dikkat!" sloganını içeren afiş çalışması, katılımcıların ilgisini çekti.

Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Kültür Sanat, antalya, Güncel, Medya, Kadın, Dizi, Dizi, Son Dakika

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