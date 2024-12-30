''Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i aradı'' iddiası yalanlandı - Son Dakika
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''Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i aradı'' iddiası yalanlandı

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında, ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i aradı'' iddiasıyla servis edilen haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

30.12.2024 17:16  Güncelleme: 18:18
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Bazı basın yayın organlarında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i aradı" iddiasıyla servis edilen haberlerin doğru olmadığı ortaya çıktı.

DMM YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail yetkililerini aramasının söz konusu olmadığı belirtildi. Açıklamada, İsrail medyasında, " Türkiye'nin iletişim kanalları aracılığı ile muhataplarıyla, IDF ve güvenlik birimleri ile görüştüğü" iddiasının ortaya atıldığı hatırlatıldı.

"İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN BİR ADIM ATILMAMIŞTIR"

Türkiye'deki bazı basın yayın organlarının bu asılsız iddiayı, "Erdoğan İsrail'i aradı" şeklinde çarpıtarak servis ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Dolayısıyla doğru olmayan bir haber dayanak gösterilerek, yine doğru olmayan başka bir haber üretilmiştir. İsrail'in Gazze'deki soykırım politikaları sonucu, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkiler tamamen kesilmiştir. Bundan sonraki süreçte de ilişkileri geliştirmek adına bir adım atılmamıştır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasının yanında durmaya devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i aradı' iddiası yalanlandı
\'\'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail\'i aradı\'\' iddiası yalanlandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ''Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i aradı'' iddiası yalanlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Metin Ersoy:
    aradıysa dahi asla aradı demezler 65 16 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    aramasa da aramış kadar oldu 44 6 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    kesin aramıştır 35 3 Yanıtla
  • Ecevit çakar:
    Açıktan arıyamaz oy kaybeder;)) 33 4 Yanıtla
  • Sk 06:
    aramasına gerek bop'umun başkanı projesi kapsamında görüşüyor 31 2 Yanıtla
  • Ali Veli:
    telefonun ucunda çaresiz bekliyorum. bekliyorum ama aramayacak biliyorum. hakan altuna selam olsun 25 3 Yanıtla
  • Mehmet Akengin:
    arayıp seçim yaklaşıyor size biraz bağırıp çaracam idare edin demiştir . 24 4 Yanıtla
  • Ömer Sancar:
    israil kafiri amelyat oldu onun için mı acaba 13 1 Yanıtla
  • cüneyt çark:
    aradıysa bize faydası ne yaa bana ne 1 4 Yanıtla
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