Doğanyol'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Doğanyol'da Orman Yangınına Müdahale

18.08.2025 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yalınca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, yangının yerleşim yerlerine ulaşması ihtimaline karşı bazı ahırlardaki hayvanlar bölgeden tahliye edildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini belirtti.

Geçmiş olsun dileğinde bulunan Yavuz, bir alan dışında yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Yangınları, Yerel Haberler, Doğanyol, İtfaiye, malatya, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğanyol'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Kesin diyerek duyurdular İşte Zaniolo’nun yeni adresi Kesin diyerek duyurdular! İşte Zaniolo'nun yeni adresi
Büyük panik Ankara’da 12 katlı binada yangın çıktı Büyük panik! Ankara'da 12 katlı binada yangın çıktı
Altay Bayındır’ın büyük hatası pahalıya mal oldu Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya mal oldu
İstanbul’da ’yan baktın’ tartışması Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti İstanbul'da 'yan baktın' tartışması! Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Diyarbakır’da bir evin balkonu çöktü, 2’si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı Diyarbakır'da bir evin balkonu çöktü, 2'si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı
İlginç görüntüler Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı İlginç görüntüler! Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı
Eski efsaneden Altay Bayındır’a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim Eski efsaneden Altay Bayındır'a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim
İngiltere’den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı İngiltere'den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail, Gazze’de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti İsrail, Gazze'de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti

16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
17:10
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 17:58:32. #7.13#
SON DAKİKA: Doğanyol'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.