Doğu ve Güneydoğu'da Eylem Yasakları - Son Dakika
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Doğu ve Güneydoğu'da Eylem Yasakları

PKK'nın çağrısı sonrası birçok ilde eylem ve etkinlikler geçici olarak yasaklandı.

10.10.2024 19:27
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(DİYARBAKIR) - Doğu ve Güneydoğu'nun çeşitli kentlerinde valiliklerce alınan kararlarla eylem ve etkinlikler geçici sürüyle yasaklandı.

Terör örgütü PKK'nın kentlerde eylem yapılması çağrısı nedeniyle Doğu ve Güneydoğu'nun birçok kentinde eylem ve etkinlikler geçici süreyle yasaklandı. Buna göre, Bitlis'te 5, Şırnak'ta 3, Mardin'de 4, Van'da 5 ve Muş'ta 3 gün süreyle her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı valiliklerce yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada ayrıca, eylemlere katılım amaçlı kentlere giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Valiliklerden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla, açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, her türlü açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma, nöbet eylemi stant açma, çadır kurma, dron çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma ve benzeri her türlü eylemin ve eylem, etkinliklere katılmak amacıyla, diğer illerden geldiği anlaşılan şahıs, araçların ilimiz sınırına girişleri, ilimizden hareket ettiği anlaşılan şahıs, araçların il sınırlarımızdan çıkışları, ayrıca, bu kapsamda, başka illerden gelerek belirtilen eylem, etkinliklere katılmak maksadıyla ilimizden başka illere yapılacak geçişler için ilimiz güzergahının kullanılmasının, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, yasaklanmıştır."

Kaynak: ANKA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Mardin, Şırnak, Bitlis, Terör, Muş, Van, PKK, Son Dakika

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