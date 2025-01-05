Doktor Abdullah el-Belevi Serbest Bırakıldı

Ürdün, Gazze Şeridi'ne tıbbi yardım çalışmasına katılmak için Gazze'ye gitmeye çalışırken İsrail yetkilileri tarafından 2024 Aralık'ta gözaltına alınan doktor Abdullah el- Belevi'nin serbest bırakıldığını duyurdu.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belevi'nin gözaltına alındığı andan serbest bırakılmasına kadar Tel Aviv'deki Ürdün Büyükelçiliği aracılığıyla yoğun diplomatik çabalar sarf edildiği kaydedildi.
Doktor Belevi'nin mümkün olan en kısa sürede Ürdün'e getirileceği belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi halkına yardım sağlamak amacıyla bir grup Ürdünlü doktor, uluslararası yardım kampanyalarına katılıyor.
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