Doktor Hüsam İçin Uluslararası Kampanya

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Önde gelen şahsiyetler, uluslararası ve Birleşmiş Milletler (BM) örgütleri ve sağlık çalışanları, sosyal medyada başlattıkları uluslararası kampanyayla, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Filistinli doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılmasını talep etti.

Sosyal medyada, "Doktor Hüsam Ebu Safiyye'ye özgürlük" ve "Gazze'deki soykırım sona ersin" sloganıyla kampanya başlatıldı.

Filistin İçin İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneği tarafından X platformunda yayınlanan açıklamada, "Dr. Hüsam dünyaya hastanesini ve hastalarını korumaları çağrısında bulunuyordu, şimdi ise hastanesi tamamen yıkıldı ve kendisi kaçırılıp İsrail'e götürüldü." denildi.

Açıklamada, dünya çapındaki sağlık çalışanlarının, Ebu Safiyye'nin yanı sıra İsrail güçleri tarafından alıkonulan tüm Filistinli sağlık çalışanları, hastalar ve sivillerin serbest bırakılmasını talep etmek için birleştiği ifade edildi.

Kanada'da ikamet eden anestezi doktoru Dallas Duncan, X platformunda yaptığı açıklamasında, "İsrail güçleri tarafından kaçırılan Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Durcan, Gazze'deki hastanelerin ve sağlık çalışanlarının korunması ve soykırımın sonlandırılması çağrısında bulundu.

Aynı çağrı Fransa, İngiltere, İspanya gibi farklı ülkelerdeki doktorlar tarafından da yayınlandı.

Pakistanlı avukat Bina Shahid de Dr. Hüsam Ebu Safiyye ve İsrail ordusu tarafından alıkonulan diğer tüm sağlık çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını talep etti.

ABD'li Klinik Profesörü Rupa Marya da sağlık çalışanlarına seslerini yükseltmeleri ve Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması ve soykırımın durdurulması talebine katılmaları çağrısında bulundu.