Dolandırıcılık Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sosyal medyada "0 faizli kredi" ilanıyla 1 milyon 499 bin 770 lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, kimliğini belirlediği 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?