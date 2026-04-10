Dolandırıcılık Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sosyal medyada "0 faizli kredi" ilanıyla 1 milyon 499 bin 770 lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini belirlediği 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.