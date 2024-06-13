Dört ilde sağanak yağış bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, dört ilde sağanak ve gök gürülülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM'nin verilerine göre, ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MGM, rüzgarın, İç Ege ve Göller Yöresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli esmesinin beklendiğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.