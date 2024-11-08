Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özerli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda fiziki takipli sokak çalışmaları sonucunda durdurulan U.U.Y'nin üst aramasında 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Çalışmalarda polis, M.A.T'nin evine düzenlediği operasyonda da 77 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu hap buldu.
M.A.T. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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