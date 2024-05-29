Dövme Yaptıranların Lenf Kanseri Riski Yüzde 21 Daha Fazla - Son Dakika
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Dövme Yaptıranların Lenf Kanseri Riski Yüzde 21 Daha Fazla

Dövme Yaptıranların Lenf Kanseri Riski Yüzde 21 Daha Fazla

İsveç'te yapılan bir araştırmada, dövme yaptıran kişilerin lenf kanserine yakalanma riskinin yüzde 21 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Lund Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 2007-2017 yılları arasında lenf kanseri tanısı konulan 11 bin 905 kişinin verilerini inceleyerek dövme yapmanın kanserle bağlantısını araştırdı. Araştırmacılar, dövme yapımında kullanılan mürekkebin kanserojen kimyasallar içerdiğini ve bu kimyasalların cilt bariyerini delerek vücuda girdiğini ve kansere yakalanma riskini artırdığını belirtti. Dövmenin büyüklüğü ile kanser arasında bir ilişki bulunmadığı ancak dövmenin vücutta iltihaplanmayı tetikleyerek lenf kanseri riskini artırdığı ifade edildi.

29.05.2024 12:53
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İsveç'te yapılan araştırmada, dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma riskinin yüzde 21 daha fazla olduğu ortaya konuldu.

İsveç'teki Lund Üniversitesinde araştırmacılar, İsveç'te 2007-2017 yıllarında lenf kanseri tanısı konulan 20 ila 60 yaşlarındaki 11 bin 905 kişinin verilerinden yararlanarak, dövme yaptırmanın kanserle bağlantısını inceledi.

Araştırmacılar, dövme yaptıran kişilerin lenf kanserine yakalanma riskinin, yaptırmayanlara göre yüzde 21 daha fazla olduğunu tespit etti.

Dövme yapımında kullanılan mürekkebin kanserojen kimyasallar içerdiğini belirten araştırmacılar, bu kimyasalların dövme yapım işleminde cilt bariyerini delerek vücuda girdiğini ve kansere yakalanma riskini artırdığını bildirdi.

Dövmenin büyüklüğü ile kansere yakalanma arasında ilişki bulunmadığını kaydeden araştırmacılar, boyutu ne olursa olsun dövmenin vücutta iltihaplanmayı tetikleyerek lenf kanserine yakalanma riskini artırdığını ifade etti.

Araştırmanın sonucu, "Science Direct" adlı internet sitesinde yayımlandı.

Kaynak: AA

İsveç, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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