Down Sendromlu Çocuklar Semazen Gösterisiyle Göz Doldurdu

Down Sendromlu çocuklar semazen oldu

KOCAELİ - Gebze'de düzenlenen iftar programında özel gereksinimli bireyler ile aileleri bir araya geldi. Down sendromlu çocukların semazen gösterisi büyük alkış topladı.

Gebze Belediyesi, özel gereksinimli bireyler ve aileleri için iftar programı düzenledi. Programa özel gereksinimli bireyler ile aileleri katıldı. Gecede down sendromlu çocukların sunduğu semazen gösterisi büyük beğeni topladı ve duygu dolu anlara sahne oldu. Sahneye alkışlarla çıkan semazenler gösteri sonunda uzun süre alkışlandı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz iftar programında yaptığı konuşmada, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen projelere büyük önem verdiklerini belirtti. Program kapsamında bir gün önce özel eğitim veren beş okulun öğretmenlerini ağırladıklarını hatırlatan Büyükgöz, "Öğretmenlerimize teşekkür ettik, bugün ise özel çocuklarımız ve aileleriyle bir aradayız. Onların hayatını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Engelsiz Yaşam Merkezi müjdesi

Başkan Büyükgöz, özel gereksinimli bireyler için yapılacak yatırımlardan bahsederek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Engelsiz Yaşam Merkezi'nin müjdesini verdi. Bu merkezin önemli bir çözüm noktası olacağını söyleyen Büyükgöz, "Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Biz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ediyor, yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Engelli bireylerimizin sosyal hayatın her alanında yer alması için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gece çeşitli etkinlikler ile devam etti.