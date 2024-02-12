DP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Açıklandı

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KERİM UĞUR

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İzmir'de gerçekleştirilen toplantıda seçimlerin önemine dikkat çekerek partisinin büyükşehir belediye başkan adayının Burcu Bostancıoğlu olduğunu açıkladı.

İzmir'de birçok siyasi partinin Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarını açıklamasının ardından DP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayını bugün düzenlediği toplantıda açıkladı.Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katılımıyla düzenlenen toplantıya DP İzmir İl Başkanı Ozan Demirbaş ile Demokrat Parti Parlamento İlişkileri Başkanı, Parti Sözcüsü ve İzmir milletvekili Haydar Altıntaş eşlik etti.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaptığı konuşmada "Geride bıraktığımız genel seçim akabinde yerel seçime doğru hızla ilerliyoruz. Son 20 yılda özellikle Cumhuriyete devri sabık muamelesinin uygulandığı böyle bir dönemde bu yerel seçimlerin, uzun bir dönem seçim olmayacağı anlayışı içinde ortaya çıkaracağı neticeler, içinde nefes alıp vereceğimiz siyasi iklimde belirleyici olacaktır. O neden DP İzmir olarak tarif ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerinin, nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizin, her vasfıyla temsil edilen İzmir'imizde Demokrat Parti olarak bizler bu yerel seçim sürecinde geçmişte olduğu gibi dönem dönem İzmir'i idare etmiş hafızamızla beraber milletin önünde kuvvetli bir alternatif olmak için var gücümüzle çalışacağız. Bugün İZBB adayımızı açıklıyoruz. Ayın 20'sine kadar kademe kademe ilçelerdeki adaylarımız da açıklanacak. Türkiye'nin demografik yapısı ortada İzmir'e çok yakışacağını düşündüğümüz ve inandığımız bu dönem belediye meclis üyesi olarak önemli bir tecrübesi ve akademik kimliği ile de bu birikimlerini siyasette de aktaracağını da düşünüyoruz ve Burcu Bostancıoğlu'nu İzmir Büyükşehir Adayımız olarak ilan ediyoruz.Meselemiz sadece siyasette değişen demografi, sadece kamuoyu önünde bir değişiklik değil. Zihniyet dönüşümüne de öncü olması için Sayın Burcu Bostancıoğlu'nu adayımız ilan ediyoruz. Bu seçimde söz yeniden milletin dedik. Söz yeniden İzmir'in ve kadınlarımızın " dedi.

"MEKANIN SAHİBİ GERİ GELDİ"

Uysal'ın ardından konuşan DP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burcu Bostancıoğlu ise şunları söyledi:

"Bugün tarihi bir gün, çünkü 30 yıl sonra bir İzmir kadını olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şehirlerden biri olan İzmir'e Demokrat Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayıyım. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının ışığında, bir kadın siyasetçi olarak büyükşehir adayı olmak büyük bir onur ve sorumluluktur. Bu, sadece bir seçim yarışı değil, aynı zamanda Atatürk'ün başlattığı mücadeleyi sürdürme ve kadınların toplumda daha fazla yer almalarına katkıda bulunma fırsatıdır. Ben 3 kuşak İzmir kadınıyım, İzmirli kadınların temsiliyim. İzmirli bir kadın olarak 5 yıldır yerel siyaset içerisinde kentime hizmet ediyorum. İzmir kadın dostu bir şehirdir. İzmir Cumhuriyet kurulurken Anadolu'ya model olacak bir şehir olarak misyon yüklenmiştir. Zaman zaman bundan rahatsızlık duyanlar şehrimizi, İzmir'i "Gavur" olarak nitelemiştir. Oysa İzmir kültürü tüm Anadolu'ya kucak açmıştır. Biz bu şehirde batının en uç noktası olan Balkanlardan, doğunun en uç köşelerinden gelen vatandaşlarımızla birlikte nefes alan bir şehiriz, İzmir'iz. İzmir herkese ana kucağı olmuştur. Dini, dili, ırkı, sosyolojisi ne olursa olsun İzmir herkesi bağrına basmıştır.İzmirliler olarak tarihin bize yüklemiş olduğu bu misyondan asla vazgeçmeyeceğiz. Romanlarımızla, lazımız, kürdümüz, çerkezimiz, Türkmenimiz, yörüğümüz ve boşnağımızla biz birlikte İzmir'iz, biz birlikte güzeliz. İzmir Demokrat partinin evi, demokrat parti İzmir'in kalbi… Kısaca "Mekanın sahibi geri geldi". İzmir'i daha yaşanabilir bir şehir yapmak için, İzmirlilerin refahını artırmak için bu yola çıkıyorum. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, çevrede ve daha birçok alanda İzmir'i hak ettiği yere taşımak için var gücümle çalışacağım. İzmir'i, tüm İzmirlilerin şehri yapmak için yola çıkıyorum. Hiç kimseyi dışlamadan, ayrım yapmadan, kucaklayıcı bir yönetim anlayışıyla İzmir'e hizmet edeceğim"