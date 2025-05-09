Dr. Sağlam\'dan Gazze Protestosu

ARTVİN Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Sağlam, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için Ankara'daki Ulus Zafer Anıtı önüne temsili kefene sarılmış bebek cenazeleri bıraktı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kemal Sağlam, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Ulus Zafer Anıtı önünde bir protesto gerçekleştirdi. Sağlam, öğrencilerinin yaptığı çalışmaları sergiledi. Yanmış kefenlere sarılı tahta parçalarını meydana dizen Sağlam, "Odunlar uyanın; Gazze'de bebekler ölüyor, insanlık ölüyor" diyerek slogan attı.

'ACIMASIZ KATLİAMA SES ÇIKARMIYORUZ'

Sağlam, topluma örnek olmak ve insanları harekete geçirmeyi amaçladığını belirterek, "Böyle büyük bir katliamı, böyle acımasız katliamı insanlık olarak izliyoruz ve hiç ses çıkarmıyoruz. Buna bir ses çıkarmak adına, insanlığı harekete geçirmek adına, bu performans eylemlerimi sergiliyorum. Elimdeki odun parçası kabalığı, duyup da duyumsamazlıktan geleni, bir odun gibi hiç ses çıkarmamayı temsil ediyor. Kendisi de sözlük anlamıyla yanmak için kullanılan bir parçadır. İnsanlık bir odun gibi cehennemde yanıp kül olacaktır. Buna 'dur' demeliyiz. Bütün insanlık bir olmalı ve Gazze'deki bu savaşı durdurmalı. Öğrencilerimin çalışmalarını alıp, getirip burada sergiledim. Çadır figürü benim eserim. Çadır figürü Gazze'deki derme çatma bez çadırlarla yapılan çadırları temsil etmekte. Diğer taraftan bir şeffaf folyo üzerine yapmış olduğum resim de Doktor Hüsam'ın suçsuz yere hapsedilmesine ve Rümeysa'nın Amerika'da halen daha hapiste olmasına bir etki kazandırmak adına ve de işgal edilmiş toprakların tekrar Müslümanlar tarafından kazanılmasına bir ses getirmek amacıyla yapıldı" dedi.